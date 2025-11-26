四搶一爭高雄市長提名　邱議瑩推六場說明會

綠委邱議瑩26日舉行第六場政策發表會“樂業高雄”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月26日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選四搶一，爭取提名的綠委邱議瑩準備6場初選政策說明會，26日是最後一場“樂業高雄”，邱議瑩會後也表示，希望讓大家知道她準備好了，要和高雄一起成長，讓高雄繼續贏。直播結束後，她也逗趣說“怎麼冷氣這麼強，講完還是滿頭大汗”。



綠委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺與許智傑爭取參選明年高雄市長。民進黨規劃在1月中旬進行民調，選出競爭力最強的候選人。最近4名綠委造勢活動不斷。



邱議瑩26日在高雄初選競選辦公室舉辦第六場的政策發表會，主題為“樂業高雄”，也是最後一場的初選政策會。邱議瑩前三場在台鋁影城包場邀請民眾到場參與，後三場則在競辦以線上直播的方式舉行。



“樂業高雄”政策發表會主軸為“興建南星24小時新機場”、“全面加強AI基礎建設”、“發展氫能源製造業”、“百家企業補助百萬鼓勵數位轉型”、“協助農漁業和傳統產業提升生產效能”，並盼預計將在五年內新創十萬個優質工作機會。



搭上美國總統特朗普24日簽署行政命令啟動啟動人工智慧“創世紀任務”（Genesis Mission）熱潮，邱議瑩也說，高雄是台灣半導體產業領航城市，要整合輝達、鴻海等產官學完善產業生態系，並爭取“行政院”AI新十大建設”來啟動“高雄創世紀任務”。