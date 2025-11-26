台官方鼓勵赴日遊　許淑華：旅遊業者很不解

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月26日電（記者 方敬為）中日關係緊張，台官方表態挺日，賴清德鼓勵民眾赴日旅遊。國民黨籍南投縣長許淑華今天主持“南投旅遊好康月”抽獎活動，宣傳縣內觀光旅遊受訪表示，地方政府積極促進本地觀光，“中央”卻要民眾赴日，先前賴才宣示振興“國旅”，如今一聲令下政策轉彎，暴露綠營執政毫無配套可言，自相矛盾，業者也很不解。



南投縣政府26日舉辦“2025南投旅遊好康月”系列活動“南投花卉嘉年華”宣傳記者會，許淑華親自宣傳，並抽出參與活動的獎項得主，對於民進黨府、院及民意代表近期積極替日本觀光旅遊行銷受訪，作上述表示。



許淑華表示，南投縣政府為了活絡縣內的觀光旅遊產業，積極推出多元活動刺激民眾到南投旅遊消費。台灣的觀光旅遊業自從兩岸關係惡化之後，海外遊客來台的人次表現就疲軟不振，觀光業景氣不佳，本來很高興賴清德日前宣示振興“國旅”，並推出境內觀光旅宿補助等措施，未料本周又話鋒一轉，變成鼓勵大家多到日本旅遊，讓本土業者相當詫異，也不能理解。



許淑華說，當地方政府積極促進本地觀光，“中央政府”卻要民眾赴日本遊玩，她沒見過有政府罔顧自家觀光旅遊業的困境，反而去幫助國外的發展觀光，相關舉措恐怕本末倒置。她指出，此現象正顯示出，民進黨政府的施政毫無配套可言，賴清德上週宣示振興“國旅”後，“交通部”“觀光署”立即提出觀光旅宿補助等措施；這周賴清德說要挺日本，民進黨府、院、民代上至下又動起來拍片助日，整個政府想到什麼做什麼，令人堪憂。



許淑華強調，民進黨政府向日本遞橄欖枝無妨，但關鍵是，對於本地的觀光旅遊產業，應該是優先扶助，可是截至目前為止，政府除了提供補助措施，看不到的發展旅遊業短中長期的具體方案，一方面又把民眾推出境，本土業者看在眼裡，恐怕對民進黨政府感到失望。