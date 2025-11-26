積極布局台南市長初選　陳亭妃推市民約定書

綠委陳亭妃特別換上騎乘自行車的運動服出席記者會，並公布《台南市民約定書》。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月26日電(記者 俞敦平)民主進步黨籍“立委”陳亭妃26日公布《台南市民約定書》並推出官方LINE貼圖，以她長期行之有年的“鐵馬精神”作為行動象徵。她表示，八年來透過鐵馬步伐走遍台南37區，把地方需求整理成可被市民保存與監督的政策承諾，期盼以更快、更到位的節奏推動市政。陳亭妃提出觀光、科技、交通、農漁業、青年與防災等多項規劃，強調“台南值得更好”，展現對地方治理的準備度，被視為她在市長初選前強化市政論述的重要一步。



陳亭妃26日召開“把政治換成行動力！陳亭妃發布《市民約定書》與妃妃貼圖：用鐵馬精神陪台南加速”記者會。



陳亭妃特別換上一身騎乘自行車時穿著的運動服出席記者會，表示“鐵馬精神”不是造勢形象，而是日常行動的象徵。她回憶，在不同選戰任務中跨縣市騎行，後續在地方一步一步深入社區、街巷與攤位，透過實地傾聽累積政策方向，“台南是我一生的堅持，要用每天的行動陪台南加速”。



陳亭妃指出，《台南市民約定書》是八年蹲點的總整理，接下來會發送到每家每戶，讓市民可保留、可監督。內容涵蓋她在37區聽到的核心需求，包括幼兒與長輩照顧、青年返鄉誘因、交通節點改善、農漁產業升級及社福補強等面向。



談到治理方向，陳亭妃提出“行動政府”概念，認為市政節奏應包括傾聽、瞭解、效率處理、預算統整與進度控管，市長在哪裡，市府團隊就在哪，並強調地方後援會長期提供第一線回饋，使她能在農民、基層與民生議題上第一時間瞭解問題、提出爭取。



在具體政策上，陳亭妃提出五大觀光軸與三大科技軸，希望帶動就業與產業發展；“交通部”分強調四橫三縱的道路網，並提出捷運、輕軌與五分車等運輸構想，以串聯城鄉、打通瓶頸。農漁方面，她主張建置農漁災損申報SOP與完善冷鏈系統，讓農漁民能更安心面對氣候變化。