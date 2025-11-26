高雄綠選將都批財劃法　邱議瑩單挑柯志恩

綠委邱議瑩26日在高雄受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月26日電（記者 蔣繼平）距民進黨高雄市長初選提名剩一個多月，爭取出線的綠委動作頻頻磨刀霍霍。針對近日“行政院”版提出財畫法修正草案送“立院”審議但被藍白封殺，綠委邱議瑩26日上午於高雄受訪時再批藍委柯志恩。邱議瑩還笑問媒體說“還以為要問怎麼沒去台北與賴瑞隆同台”。



“行政院”版《財政收支劃分法》修正草案，函送“立法院”審議，不過“立法院”程序委員會25日在藍白“立委”多數決議下，暫緩列入報告事項。由於明年就是2026選舉，爭取民進黨初選提名的高雄綠委邱議瑩、賴瑞隆25日炮口對準猛轟藍委柯志恩不替高雄講話。



賴瑞隆26日上午持續在台北“立院”舉辦記者會，並邀台南市、高雄市、屏東縣的綠委共同出席，砲轟可望代表國民黨參選縣市長的藍委謝龍介、柯志恩、蘇清泉不要拖延杯葛院版《財劃法》。



邱議瑩26日上午則待在高雄舉辦第六場的政策發表會“樂業高雄”。邱議瑩也應媒體要求再次痛批柯志恩，她表示“明明知‘政院’版對高雄有利的改革，卻選擇繼續當鄭麗文、傅崐萁的投票機器，而不是和高雄市民站在一起。”



邱議瑩也趁機宣傳30日要在高雄市鳳山區議會路舉辦大造勢，定調為“大高雄大團結”，時間從下午3點半到5點。邱議瑩也神祕地說會邀請黨內大咖與神秘嘉賓到場站台，請大家期待。



明年高雄市長選舉競爭激烈，民進黨有綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩角逐，形成4搶1局面，民進黨高雄市長初選民調將在明年1月12至17日舉行。中國國民黨可望派出藍委柯志恩來角逐。