台灣出錢幫駐菲美軍建基地？藍：無法認同

國民黨團26日召開“掏空家產，為菲作嫁”記者會。左起，藍委林沛祥、羅智強、賴士葆。（照:國民黨團提供） 中評社台北11月26日電（記者 黃偕華）美國國國會轄下“美中經濟暨安全檢討委員會”（USCC）日前建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。國民黨團26日召開記者會，嚴正要求賴清德必須公開說明，和美國政府私下談了什麼？又拒絕了什麼？“中華民國”的立場在哪裡？“中華民國”的安全，不是靠幫他國蓋基地獲得，不是靠當他國提款機而來，不會成為印太戰略的金主，也不會被任何國家予取予求，賴清德提出的天價軍費，只買到“喪權辱國”。



外媒報導，美國國會轄下“美中經濟暨安全檢討委員會”（USCC），近期在“2025年致國會年度報告”（2025Annual Report to Congress）中，建議美國國會指示國務院透過海外軍售（Foreign Military Sales）案，讓台灣以非武器支援服務的形式，“建議由台灣協助提供經費，升級改造美軍菲律賓軍事基地，增強駐紮菲律賓的美軍實力，提升美軍在台灣周邊的威懾力。” “外交部次長”也證實有收到此建議。



國民黨團26日上午召開“掏空家產，為‘菲’作嫁”記者會記者會，嚴正要求賴清德必須向民眾公開說明，和美國政府私下談了什麼？又拒絕了什麼？“中華民國”的立場在哪裡？國民黨團要求民進黨政府立即回答：一、是否與美方討論過？二、是否行政前置作業在進行？三、是否在密室裡“原則同意”？國民黨團嚴正表示，“中華民國”的安全，不是靠幫他國蓋基地獲得，不是靠當他國提款機而來，不會成為印太戰略的金主，也不會被任何國家予取予求。而賴清德提出的天價軍費，只買到“喪權辱國”。



書記長羅智強表示，套句中油高層名言：“就是有錢”，賴清德執政以後，一天到晚對軍公教、警消、需要照顧的弱勢喊窮，今天卻看到偉大的民進黨政府，有錢到還可以幫其他國家武裝、拚國防。羅智強請問賴清德，到底發生了什麼事？凱子政府，真的買得到安全了嗎？



羅智強指出，國民黨執政時期，每年“國防”預算約3，000億元左右，大陸機、船艦不會越過“海峽中線”，也不會圍島軍演，與美國關係良好，甚至給予免簽。同時也在美國協助，大陸不阻擾之下，參與如民航組織、世界衛生組織，獲得最堅實、安全的保障，守住台灣海峽防衛縱深。



反觀現在，光是一般性“國防”預算就達9，000億元，若再加上賴清德所說1.25兆元“國防”特別預算，更高達2.2兆元，請問賴清德，買到什麼？“海峽中線”被抹去，大陸機艦擾台常態化，動輒圍台軍演，2.2兆元買到的衹有“喪權辱國”，連菲律賓軍事基地升級，都要台灣買單。羅智強呼籲賴清德和提醒民眾，請看看烏克蘭今天景況：割地、限武，不得加入北約，被迫吞下28項“投降協議”；而賴清德正朝這條路走去，天價軍費，買到“喪權辱國”。