甩開林俊憲？陳亭妃三度強調對手是謝龍介

綠委陳亭妃接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月26日電(記者 俞敦平)《TVBS》最新2026台南市長選戰民調顯示，民主進步黨籍“立委”陳亭妃在對比中國國民黨籍“立委”謝龍介時取得明顯領先，在多個年齡層中均接近或超過五成支持度，並在中立選民中保持優勢。今日被問到對這份民調的看法時，陳亭妃回應，民調都供參考，她自己也有內參掌握趨勢，但在訪問中三度重申“我的對手是國民黨，是謝龍介”，未對同黨初選對手林俊憲的落後數據作更多回應。她強調，在藍白可能合作的情勢下，台南需要最強候選人才能守住2026，她對自身整合能力相當有信心。



根據《TVBS》在11月17日至20日進行的民調，若由陳亭妃對上謝龍介，支持度分別為47%與34%；在50到59歲族群中，陳亭妃支持度達53%，在30至39歲、40至49歲與60歲以上族群也有49%支持度，均高於三成五以下的謝龍介。中立選民部分，陳亭妃獲得34%支持，明顯高於謝龍介的26%。相較之下，林俊憲在相同對比中則落後謝龍介。



被問到對民調結果是否意外時，陳亭妃僅表示“都是參考”，並指出團隊有內參民調，因此對趨勢相當清楚。她沒有回應任何關於林俊憲的比較，而是語氣一致地說，“我的對手是國民黨，是謝龍介。”記者後續再問林俊憲落後是否令人意外，她再次重申同樣一句話，沒有延伸評論。



陳亭妃表示，2026年的選情不同於過去，藍白合作的可能性升高，使台南必須推出最強候選人才能避免陷入苦戰。她提到，2022年現任台南市長黃偉哲在藍白尚未合作的情況下，僅以四萬多票領先謝龍介，如果在藍白整合後沒有足夠強度的候選人，綠營將更不輕鬆。



當記者詢問心中的最強人選是誰時，她直接回應，“就是陳亭妃。”她表示，從多份民調趨勢可以看出自己具有跨陣營整合能力，能在藍、白與民進黨支持者間找到最大交集，使她對2026有充足信心。