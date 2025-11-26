觀光活動主持人脫口“納粹”　許淑華忙制止

南投縣長許淑華抽出“2025南投旅遊好康月”最大獎得主。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月26日電（記者 方敬為）南投縣政府今天舉辦“2025南投旅遊好康月”消費滿額壓軸抽獎活動，由中國國民黨籍縣長許淑華親自抽出最大獎特斯拉房車得主，活動主持人在公布得獎人與消費店家時，因看不清楚店家名稱，脫口說出“納粹”食品。許淑華聽聞趕忙上前制止，成為活動插曲。



“2025南投旅遊好康月”鼓勵民眾到南投觀光旅遊消費，滿額登錄發票資訊就能抽獎，26日由許淑華抽出最大獎項特斯拉房車，由居住在中興新村的王小姐中獎。許淑華透過電話聯繫中獎人，王小姐接到電話非常興奮，直呼自己是許淑華的忠實支持者，積極參與活動，大買特買，很高興能中獎！不過她也一度懷疑許淑華的聲音是AI變造的詐騙電話，許淑華再三保證絕不是詐騙，並要對方繼續支持縣府舉辦的活動。



除了抽獎，許淑華也宣傳緊接著將舉行的“南投花卉嘉年華”，縣府以全台最大花卉產區“埔里”為核心，串聯縣內11鄉鎮市冬季至春季花季活動，打造橫跨4個月的超大型觀光季，預計為南投帶來新一波旅遊熱潮，邀請大家冬季來南投賞花。



許淑華表示，感謝“交通部”“觀光署”每年持續補助經費辦理花卉嘉年華。南投花卉長年以品質精良著稱，本次嘉年華以花卉為主軸，帶動地方產業、觀光及文化能量，展現南投作為“花卉故鄉”的深厚底蘊。整合周邊觀光資源，以立體化、多場域方式呈現花卉產業從栽培、展售到觀光體驗的完整魅力。