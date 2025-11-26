賴加碼1.25兆軍費　黃國昌：強力把關

民眾黨主席黃國昌。（照：民眾黨直播畫面） 中評社台北11月26日電／賴清德26日召開記者會宣布，將提出“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”及預算，預計在2026至2033年投入新台幣1.25兆元經費。台灣民眾黨主席黃國昌今天回應，明年一般預算“國防”經費已攀升到9500億新高，沒想到賴透過投書美媒宣布再增加1.25兆“國防”經費，民眾黨會在務實理性態度，強力為人民把關。



賴清德也投書美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）提到台灣將大幅增加防務預算。



對此，正率領民眾黨青年團出訪日本的黃國昌，在東京透過影片回應賴清德。



黃國昌指出，在明年一般預算當中，“國防”經費已經攀升到9500億新高，過去一段時間，“賴政府”不斷釋放，要透過特別預算方式進一步擴大“國防”採購相關經費，但是不管是民眾或“立委”，大家都沒辦法得知具體內容。



黃國昌表示，沒想到賴清德居然是透過投書美國媒體方式，來宣布“國防”經費要再進一步增加400億美金、高達1兆2500億台幣。



黃國昌說，對於合理增加“國防”預算、強化台灣自主防衛能力，民眾黨絕對支持，但要提醒“賴政府”，絕對不能架空台灣的民主，在接下來整個審議過程中，民眾黨會在務實理性態度，強力為人民把關。