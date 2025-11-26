遭綠委點名重北輕南　三藍委反擊“衹有半套”

左起藍委謝龍介、柯志恩、蘇清泉召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月26日電（記者 俞敦平）“行政院”版《財政收支劃分法》在“立院”程序委員會遭藍白暫緩列案，南部九位民進黨“立委”上午開記者會，點名被視為藍營2026南部縣市首長候選人的中國國民黨籍“立委”柯志恩、謝龍介和蘇清泉三人，“重北輕南”，質疑三人未替高雄、台南、屏東爭取應有資源。三人則在會議室外同步集結，召開記者會反擊，形成兩場記者會隔著一扇門互相交火的場面。



財劃法攻防延燒近一年，藍白版本已兩度三讀，“行政院”版則在多次與地方協商後於上周送進“立院”，但因“財政部”未如期提供縣市試算表，昨日在程序委員會遭藍白以票數優勢暫緩列案。民進黨批評藍白版本以北部為最大受益者，對南部不公；藍營則反指“行政院蓋牌”，數字不透明。



三位藍委受訪時強調，他們並未反對“行政院”版，而是“政院”至今未公布一般性補助與計劃型補助的具體金額。柯志恩表示，若院版真如民進黨所稱對南部更有利，就應拿出高雄、台南、屏東三地的實際金額，“沒有數字，你要我們怎麼討論？”謝龍介以台南為例，稱藍白三讀版可增加163億元，但“民進黨版本到底多了多少，完全看不到”。蘇清泉也質疑“政院”遲遲不提出各縣市試算表，導致比較無從進行，反批綠委在室內開記者會“衹有半套”。



藍委們並暗指“行政院”想把財源集中在手中，選舉時再由執政黨候選人對外宣布補助，認為地方無法在資訊不完整的情況下接受院版。被點名的三人強調，只要對南部有利的分配他們都支持，但“行政院”必須先把數據攤開來，否則“連討論的基礎都沒有”。