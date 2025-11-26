1.25兆打造台灣之盾　顧立雄：三特色六重點

顧立雄出席記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月26日電（記者 張穎齊）賴清德宣布2026年至2033年間將編列新台幣1兆2500億元打造“台灣之盾”防衛計劃，能否有效防禦大陸上千枚飛彈威脅？“國防部長”顧立雄26日表示，“台灣之盾”核心在於整合既有美製與台造系統，提升即時反應與攔截率，重點是整合、協同、快速反應，讓整體防空網能精進攔截效率，確保戰場主動權。



顧立雄說，“台灣之盾”三大特色：打造防空網、強化打擊鏈、建立非紅供應鏈，“台灣之盾”預算上限暫定1兆2500億元，主要目標包括三大方向：一是打造台灣之盾建立防空飛彈重層攔截網，整合防空、反彈道飛彈系統；二是加速擊殺鏈建立即時指管與決策輔助系統，部署精準火炮、反裝甲飛彈與遠程火箭；三是打造非紅供應鏈提升軍備產能、戰備彈藥囤儲，並推動台美共同研發採購合作，降低對中國製供應鏈依賴。



顧立雄指出，整體特別預算涵蓋六大重點：1、強化空中防衛層級：建立防空飛彈與反彈道飛彈系統，形成多層次防空網；2、指揮與資訊整合：強化指管系統與決策輔助平台，提升反應速度；3、多層次削弱能力：部署精準火炮與反裝甲飛彈，支援地面防禦；4、遠程精準打擊：擴充飛彈與多管火箭系統，實施跨域攻防；5、強化作戰韌性：增加監偵無人機、攻擊無人艇與機動阻絕設備；6、提升軍備量能與產業效益：擴增“國內”軍工產能，預計可創造4千億元產值及9萬名以上就業機會。



台“經濟部長”龔明鑫則說，“國防”特別預算不僅能強化防衛安全，亦將帶動軍工、航太與無人載具產業升級，創造龐大市場商機與經濟效益，投資“國防”即是投資經濟，預期將吸引更多台灣中小企業投入供應鏈，形成完整的軍民產業體系。



賴清德主持“守護民主台灣‘國安’行動方案”高層會議後記者會，列席者包括蕭美琴、“行政院長”卓榮泰、府秘書長潘孟安、“國防部長”顧立雄、“經濟部長”龔明鑫、“國安會秘書長”吳釗燮等。



顧立雄指出，台灣當前面對的是真實且日益嚴峻的威脅，中國除傳統軍事行動外，也升級灰色地帶進入，進行駭客攻擊、無人機干擾、海纜破壞及公務船越界執法等多元挑釁。中國的聯合利劍與海峽雷霆演習，規模愈來愈大、形式愈多元，壓縮我們的預警時間。中國透過遠海長航與航母編隊訓練，不斷外擴戰力，對國際社會既有秩序構成挑戰，也促使印太民主國家共同警覺。



顧立雄表示，台灣不挑釁，但也不退讓，敢戰不求戰，為強化整體防衛韌性與不對稱戰力，政府自2026年起編列特別預算，確保“國軍”“可恃戰力”與聯合作戰能力。

