受惠科學園區　楊文科歡慶新竹縣人口創新高

新竹縣政府26日舉辦的人口三冠王記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月26日電（記者 盧誠輝）受惠於新竹科學園區，新竹縣11月人口再創新高，包括竹北市、竹東鎮和湖口鄉的人口數都已躍居成為全台第一的鄉鎮市。中國國民黨籍新竹縣長楊文科表示，依照目前的人口成長速度，新竹縣有望於明年底突破60萬人口大關，充分展示新竹縣的發展潛力，並已逐步邁向“科技首都.幸福竹縣”的願景。



新竹縣政府26日舉辦的人口三冠王記者會，包括中國國民黨籍新竹縣長楊文科、民進黨籍竹北市長鄭朝方、無黨籍竹東鎮長郭遠彰、國民黨籍湖口鄉長吳淑君和多位藍綠新竹縣議員都到場出席，慶祝新竹縣包括竹北市、竹東鎮和湖口鄉的人口在11月都已成為全台人口最多的鄉鎮市。



楊文科指出，人口的成長是代表城市進步的象徵，產業發展帶動就業人口遷入，各項建設及社會福利吸引民眾在此定居，人口成長數字也是施政的回饋，新竹縣總人口數截至10月底為59萬7159人。新竹縣截至11月25日為止，竹北市人口數達22萬808人、竹東鎮為9萬7914人、湖口鄉為8萬4920人，這3個鄉鎮市都已躍居全台人口最多的鄉鎮市。



楊文科提到，新竹縣長期推動“智慧城市、幸福竹縣”政策，強化交通建設、教育資源與社福體系，為人口成長打下堅實基礎。近年更積極投入竹北市、竹東鎮和湖口鄉三地重大建設，讓三地均衡發展，完善城市生活機能，也推動智慧交通系統與社區營造，打造智慧宜居環境。



楊文科強調，他期望推動新竹縣成為富而好禮、富而美、富而多元的城市，希望縣民居住在此，都能感受到施政成果，並讓這個城市繼續發光發熱。