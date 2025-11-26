龔明鑫：軍事特別預算能創造龐大商機與效益

台“經濟部長”龔明鑫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月26日電（記者 張穎齊）賴清德26日主持“守護民主台灣“國安”行動方案”高層會議，會後記者會中台“經濟部長”龔明鑫指出，“國防”特別預算不僅能強化防衛安全，亦將帶動軍工、航天與無人載具產業升級，創造龐大市場商機與經濟效益，投資“國防”即是投資經濟。



賴清德、蕭美琴、“行政院長”卓榮泰、府秘書長潘孟安、“國防部長”顧立雄、“經濟部長”龔明鑫、“國安會秘書長”吳釗燮等人參加“守護民主台灣“國安”行動方案”高層會議後記者會。



龔明鑫表示，“國防”產業是政府推動的“五大信賴產業”之一，涵蓋陸、海、空軍工裝備與資安等領域，其中資安由“數位發展部”主責，“經濟部”則聚焦在無人載具、航天、船艦、衛星與機器狗等相關產業。



他指出，台灣近年持續落實“國機國艦國造”政策，軍用裝備陸續交付，F-16維修能量已達完整階段，涵蓋372項品項，能有效縮短維修時程並強化自製率。



龔明鑫說，“經濟部”促成漢翔公司整合20家供應鏈合作，包括與美國波音公司等國際大廠建立合作網絡，未來發展仍以自主研發為主軸，以軍帶民，爭取全球機艦市場商機，擴大國內業者參與“國防”產業的規模與能量。