王世堅挺“台灣之盾”　不評論吳怡農

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月26日電（記者 張穎齊）賴清德26日上午宣布未來8年編列新台幣1.25兆特別預算，用於採購戰力裝備，打造台灣之盾與非紅供應鏈。民進黨籍“立委”王世堅下午表示，“台灣之盾”是應該做的事。台灣正處深水區，要勇敢面對“國防”問題，而不是陷在內耗。



2026民進黨台北市長人選未定，目前僅壯闊台灣發起人吳怡農登記參選。吳怡農日前抨擊大罷免是百分百錯誤，引發黨內不滿。



民進黨“立委”王世堅26日下午出席民進黨中常會前受訪，被問到是否聲援吳怡農對“大罷免”的看法時，王世堅說，他不想對吳怡農多加評論，但重申自己早就認為應該把焦點放在“國家安全”上，賴清德的“台灣之盾”，比大罷免重要得多。當前兩岸局勢緊張，台灣確實必須加強“國防”，這不只是台灣，連美國、日本、韓國、歐盟等自由民主盟邦都在同步提升“國防”預算，以共同維護安全。



王世堅進一步表示，若政府增加“國防”預算，也應合理分配部分經費用於提高基層軍職人員待遇，以他估算，只要在增加的預算中撥出部分，就能讓全台20多萬名志願役、義務役以及軍官加薪，這才是最正確的方向。



至於上午吳怡農公布民調顯示，王世堅在民進黨台北市長潛在人選中以33%支持度遙遙領先黨內群雄，王世堅笑說，感謝市民的支持，但能讓我當一日市長就已經很高興了，這也足以寫進族譜，自己目前專注在“立法院”工作，藍白支持者有沒有支持我，我不知道，也不會去解讀，庸人自擾，他志趣不在這裡，謝謝大家。



王世堅說，民進黨尚未正式啟動台北市長提名機制，黨內還有許多優秀人選可供考慮，像綠委莊瑞雄、“行政院副院長”鄭麗君、黨秘書長徐國勇都很強，他是徐國勇的好友，他腦海里都有王世堅，但他認為黨中央會找到最合適人選。