許宇甄轟賴天價軍費先向美報告　阿諛諂媚

藍委許宇甄。（中評社 資料照） 中評社台北11月26日電／賴清德投書《華盛頓郵報》，提及政府將提高“國防”支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項400億美元的追加“國防”預算，用於重大對美軍購、強化台灣不對稱作戰能力。對此，中國國民黨“立委”許宇甄今天表示，賴清德“治國”與歷史上石敬塘的“割地求榮”、袁世凱的“賣國求榮”的本質上完全相同，她要求賴清德回答，財政紀律與永續承擔的機制何在？台灣為何須先向美國報告？軍人加薪的預算何時補上？



許宇甄說，如此巨額、足以重塑“國家”財政結構與戰略路線的重大決策，不在台灣公開說明，卻繞過“國會”、台灣社會，以對外投書的方式優先讓美國知情。難道在賴清德心中，向美國交心比向台灣人民負責更重要？有必要阿諛諂媚到如此？



許宇甄質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但“賴政府”至今拿不出任何具體需求項目，更沒有“國防”改革的整體藍圖。既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻只端出一個如天文數字般的金額。這究竟是“國防”預算，還是對美“過境外交”的政治投名狀？賴清德是在向特朗普示好？還是在替自己、替家人提前預留安全之路？



許宇甄表示，當賴清德忙著向美國展現配合度時，台灣的軍人卻連依法應調升的薪資都拿不到。“賴政府”不願編列2026年度軍人加薪預算，造成“中央政府”總預算無法送審。對內吝嗇到連軍人的合法待遇都不願保障，對外卻豪氣到編列1.25兆元的特別預算。這究竟是以“國家”利益為核心，還是以民進黨的利益為指標？



許宇甄說，賴清德不處理朝野僵局問題、不願與朝野對話，反倒忙著對國外投書刷存在感、做形象，如此“治國”方式，與歷史上石敬塘的“割地求榮”、袁世凱的“賣國求榮”的本質上完全相同。