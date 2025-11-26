陳其邁與日本官員PK廚藝　推廣日水產

陳其邁(中)攜手宮下宗一郎(左)與山本知也以三城食材入菜進行創意沙拉PK。（照：高雄市行國處提供） 中評社高雄11月26日電／日本青森縣與陸奧市訪團日前來訪高雄，民進黨籍高雄市長陳其邁與青森縣知事、陸奧市長進行“台日創意沙拉PK挑戰”，一起行銷台日農水產。陳其邁表示，未來將持續推動3方農水產與教育文化交流。高雄與日本情誼深厚，面對挑戰更應相互支持，鼓勵大家多採購優質日本水產。



高雄市行政暨國際處今天表示，此次社群合作以輕鬆幽默短片呈現，讓更多年輕族群關注城市外交成果，推廣日本水產，更成功行銷高雄農產，共創雙贏；高雄也將持續以行動深化與日本夥伴的友好關係。



陳其邁日前與青森縣知事宮下宗一郎、陸奧市長山本知也，共同進行“台日創意沙拉PK挑戰”，將高雄在地食材與日本優質水產結合，相關影片昨晚發布在社群平台上掀起熱議，網友紛紛留言稱讚“台日友好”、“一定要支持日本水產”。



陳其邁說，高雄與青森縣、陸奧市密切交流，日前進行3城締盟，並拍影片以創意方式共同行銷農水產品，未來將持續推動農水產與教育文化交流；他並表示，高雄與日本情誼深厚，面對挑戰更應相互支持，鼓勵大家多採購優質日本水產。



此次“沙拉料理PK”，3名城市首長穿上圍裙親自上場料理，食材包括高雄的“大樹金鑽鳳梨”、“燕巢芭樂”及咸香濃郁的烏魚子；青森與陸奧的“蘋果”、“陸奧灣扇貝”及特製“熟成鮭魚鬆”等。



擔任現場講評的日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史，家鄉就在青森縣，他對3道創意料理讚不絕口，並感動表示，家鄉特產與高雄食材如此契合，正是台日友誼最佳寫照。