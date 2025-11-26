鄭麗文：台灣成兵工廠　賴清德是在玩火

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月26日電（記者 張嘉文）賴清德今天召開記者會宣布，將提出“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”及預算，預計在2026至2033年投入新台幣1.25兆元經費。對此，中國國民黨主席鄭麗文在中常會批評，賴此舉是要讓台海變成火藥庫，讓台灣變成兵工廠，且重提“兩國論”，大步向“台獨”邁進，賴清德是在玩火。



鄭麗文說，國民黨身為“國會”第一大黨、台灣最大在野黨，還是希望賴清德要三思，懸崖勒馬，希望國際社會能理解台灣人民愛好和平，堅定和平的重大意願，我們要遠離戰火，要避免戰爭，積極成為和平締造者，區域和平穩定最重要的堅實。



國民黨今天下午召開中常會，由鄭麗文主持，她在會中發表談話時，特別針對賴清德宣布要追加防務預算1.25兆元一事表示，光是明年度預算，我們舉債規模就要突破5千億，遠超法定舉債上限，對於該有的財政紀律跟產生嚴重的排擠作用，這些賴清德和“國安”團隊都沒有任何考量嗎？如何永續、維持世代正義支持如此龐大的“國防”支出，這點賴都沒有給任何說明、提出任何可行方案。



鄭麗文表示，很遺憾的，賴清德身為堂堂“中華民國”的“元首”，對於如此重大的“國家”政策，竟然沒有向全民報告，跟“國會”說明，沒有經過專業的討論、沒有進行可行性的具體評估，竟然是直接對外國媒體投書，顯然是在自毀“國格”，讓我們難以接受，應該要有的程序正義，通通不存在被跳過。



鄭麗文質疑說，難道我們跟美方沒有正式管道嗎？賴清德今日宣布如此重大的政策，到底背後的考量是什麼，顯然有很大的決策失誤，嚴重損害“中華民國”的“國家國格”，失去了應有的格局。



她也說，讓自己最憂心忡忡的是賴清德在上午記者會做的重大宣示，賴清德在玩火啊！大罷免之後，賴陷入內憂外患，領導出現嚴重危機，相信民眾殷切盼望能重新調整角度，反省過去上任這一年多以來的作為跟路線，但卻看到更加激進跟危險的手法，將我們的“國家安全”，2300萬人的幸福推到懸崖邊。



鄭麗文批評，賴清德重提“兩國論”，再次大步向“台獨”邁進，這絕對不是台灣人民所樂見，也不是區域跟國際社會樂見的，她誠摯呼籲賴清德，千萬不要成為麻煩的製造者，因為賴上午的一番談話，不但讓台海變成火藥庫，更讓台灣變成兵工廠，不只投資戰爭，連台灣未來所有經濟發展都要建立在戰爭上嗎？這是我們所認識的台灣嗎？這是“中華民國”的價值嗎？