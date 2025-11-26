動起來了！鄭麗文談藍白智庫窗口已對接　

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今日下午在中常會透露藍白智庫對接進度，她說，上周“藍白會”後，民眾黨就已指派他們的智庫負責人、政策會執行長賴香伶與國民黨聯繫。雖然國民黨智庫要在12月2日才改選董事會，但她已委派前“衛生署長”、未來智庫董事邱淑媞與賴香伶對接，雙方就合作事項做了很多討論，希望積極推動相關合作事宜。



國民黨今天下午召開中常會，由鄭麗文主持，她致詞時首先提到，上周三中常會後，緊接著舉辦藍白會，過程順利成功，感受到民眾黨誠意與善意。民眾黨主席黃國昌當場提到希望智庫對接，未來政策上有相關合作，尤其明年是地方選舉年，各項地方發展、社會福利、民生建設等，也希望兩黨能開始對接。



鄭麗文指出，上周藍白會後，出席會議的民眾黨政策會執行長賴香伶，已被民眾黨指派為智庫聯繫窗口。雖然國民黨智庫要到12月2日才改選董事會，但她已指派前衛生署長、未來智庫董事邱淑媞，代表國民黨與賴香伶對接，談重大原則跟對接項目，希望相關合作事宜可以順利推動。



另外，鄭麗文也提到，國民黨今天將討論明年縣市首長選舉代表提名辦法、重要提名原則，以及接下來藍白合作相關工作。針對選舉辦法，將成立中央提名選舉審核委員會，兩黨合作也會成立工作小組，根據不同縣市提名，跟民眾黨討論。