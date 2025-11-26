賴清德宣布投入1.2兆軍費　AIT：歡迎

AIT處長谷立言表示，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力。(照:AIT臉書) 中評社台北11月26日電／賴清德今天宣布預計在未來8年投入新台幣1兆2500億元經費，打造“台灣之盾”等防衛作戰體系。美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，“今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。”



谷立言（Raaymond Greene）今天在臉書發文回應稱，賴清德宣布新台幣1兆2500億元的“國防”特別預算，美國在台協會對此表示歡迎。台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在“國防”領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。



谷立言說，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。他提到，台灣提升“國防”支出的決定獲得來自各黨派的支持，令他深受鼓舞。“正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，我也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。”



谷立言指出，無論是優先追求維護台灣的民主與市場經濟，或促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提。“確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事。今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。”