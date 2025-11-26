賴清德宣布蘇巧慧選新北市、陳品安選苗栗

賴清德提名綠委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月26日電（記者 張穎齊）民進黨26日下午召開中執會後舉行縣市長提名記者會，黨主席賴清德正式宣布提名“立委”蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。賴清德親自主持並替兩人繫上競選背帶，強調兩位女性候選人兼具專業與溫度，象徵民進黨世代傳承、地方扎根的新力量。



2026新北市長選舉，目前中國國民黨潛在人選有台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、“立委”洪孟楷，台灣民眾黨則是黨主席兼“立法院”黨團總召黃國昌。民進黨則定於蘇巧慧。苗栗縣長則是由國民黨籍現任縣長鍾東錦拚連任，民進黨今日拍板由甫入黨的陳品安挑戰。



賴清德致詞表示，民進黨在地方布局穩健推進，繼日前公布台東縣長人選陳瑩、嘉義市長人選王美惠、宜蘭縣長人選林國漳、台中市長人選何欣純後，今日再推薦新北市與苗栗縣兩位優秀女將出征。



他說，蘇巧慧是“15次公督盟優秀立委”，出身民主世家、3屆“立委”，在教育、兒少政策等領域成績突出，並以Podcast節目《水獺媽媽巧巧話》推廣公共議題，兼具理性、溫暖與行動力。她是好女兒、好媽媽，更是最瞭解新北市民需求的政治工作者。



賴清德也盛讚苗栗縣議員陳品安學經歷亮眼，為台大財金系學士、科際整合法律學研究所法學碩士、律師高考及格，她免費為民眾打官司、深入地方醫療與長照議題，是最貼近苗栗民意的政治新秀。賴並指出，苗栗從未經歷政黨輪替，相信陳品安能為苗栗開創新局。



陳品安致詞時一度哽咽，感謝賴清德與黨中央肯定，賴注意到她很多小故事，真的非常感動。她身為2個孩子的母親，希望用女性與母親的視角，為苗栗下一代打造幸福家園。苗栗藍大於綠沒錯，但她在許多公教族群中獲得高度支持，她每一天都告訴自己，一定會贏。