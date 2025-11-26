國民黨通過縣市長提名辦法　有事先知會白營

國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華(右)受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨中常會今日通過“中國國民黨2026年‘直轄市長’暨縣市長選舉候選人提名特別辦法”，其中考量部分縣市“藍白合”，該辦法特別明訂，國民黨與民眾黨為因應當前形勢，雙方合作以爭取勝選為目標，由中央提名審核委員會成立“兩黨協商工作小組”研訂策略處理之。



國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華指出，未來兩黨協商工作小組將進行對口溝通，雙方會盤點需要合作且有競合關係的縣市，至於如何建立機制，將留待未來協商處理。



而國民黨今天要通過此提名辦法前，李哲華有先知會民眾黨秘書長周榆修此事，並強調這是為了讓黨內現任優先的提名機制能順暢運作，並非國民黨這台火車要自己先開走，而周也表達完全理解的立場。



國民黨中常會今日還通過中央提名審核委員會名單，成員包括擔任召集人的國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑，以及前國民黨秘書長曾永權與中評會主席團主席林政則、林中森、蔡鈴蘭、吳志揚等人。



李哲華在中常會後受訪表示，今天通過的提名辦法，最主要是針對選情單純的部分，能夠先進行提名作業。至於藍白合作的縣市，在提名辦法中成立了兩黨工作協商小組，未來會跟民眾黨進行對口溝通，雙方盤點需要藍白合作、競合的縣市，會再就此部分建立機制，待雙方協商時再做處理。