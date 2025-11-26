陸配中常委何鷹鷺不服被處分　退出國民黨

國民黨陸配中常委何鷹鷺受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨陸配中常委何鷹鷺以個人名義在抖音平台開設帳號，身穿印有毛澤東肖像的上衣，宣揚“祖國懷抱”、“早日統一”等言論遭檢舉，日前遭中央考紀會處以停止黨職的處分。何鷹鷺今日中常會後受訪撂話“我不幹了，我宣布退黨，這個國民黨我不想玩了。”



對於考紀會的處分，何鷹鷺日前不服提出申訴，中常會決議將案件送回考紀會重審，由於申訴期間處分尚未生效，其中常委身分仍然有效。



何鷹鷺今天特別穿綠色外套出席中常會，國民黨主席鄭麗文和她打招呼時還特別關心被問到“怎麼今天穿這麼綠？”，何還笑著回說“變綠了！”。但受訪時卻突然宣佈退出國民黨。



何鷹鷺強調，她支持和平統一，但不支持武力，只支持和平。而鄭麗文在選舉時就曾說過“我們是中國人”，但卻沒有說清楚是“中華民國”還是中華人民共和國的中國人，等於是在誘導她喊統一。



何鷹鷺指出，國民黨副主席蕭旭岑前往大陸時也說“台灣地區”，質疑“這是在玩什麼文字遊戲？”。國民黨的人去大陸時都講“台灣地區”，但到底是哪個地區？是“中華人民共和國台灣地區”還是“中華民國台灣地區”？這應該要講清楚、說明白。



何鷹鷺也提到，今日在中常會上自己的問題一點都沒有解決，國民黨應該要表明立場，不要欺騙兩岸人民，一下在大陸喊“支持和平、台灣地區”，一下又回台灣喊“中華民國”。