張競：台高額軍費對陸無嚇阻作用　投錯藥方

中華戰略學會資深研究員張競。（中評社 資料照） 中評社台北11月26日電／賴清德26日上午召開記者會宣佈高達1.25兆新台幣的“國防”特別追加預算案，中華戰略學會資深研究員張競就三個面向分析指出，台灣在“國防”軍費上加碼，完全無法對中國大陸決策體系產生任何戰略嚇阻效應，賴清德提出如此高額“國防”追加預算案，在相當程度上，其實是診斷錯誤更是投錯藥方。



張競指出，其實此項訊息已經提早透過賴清德親自署名，投書華盛頓郵報公開揭露。當消息早已曝光之後，賴清德再召開記者會，向台灣社會說明；平心而論就先後次序來說，先告知外人再向台灣民眾說明，難道“總統”的頭家不能夠率先知道，被告知的次序還要排在外國媒體之後，實在讓人覺得相當遺憾。



張競表示，針對賴清德此項政策宣示以及預算宣告，其實必須考慮三個方面所可能產生效應，其中包括對台灣鄉親所可能產生的政治效應、對國際社會所可能產生的經濟效應以及對中國大陸所可能產生的嚇阻效應。論起“國防”與整建軍備這個事情，有錢不是萬能，但是沒錢卻是萬萬不能。不過再怎麼慷慨將銀子砸下去，未見得都能夠收到預期效應。因此前述三個效應，才是我們評估投入這麼高額軍事預算，評估成本效益，到底划不划得來真正關鍵。



張競指出，首先必須提醒，綠營執政以來，對於“國防”軍事預算向來都是出手大方，這其中最大的原因就是感受到高度威脅，而產生高度威脅感的原因，就源於兩岸關係不睦政治矛盾激化所致。如今再度投入高額“國防”預算，積極整建軍備，假如能夠獲得民眾正面回應，並且肯定綠營執政，對於執政者而言，這個大筆預算當然是划得來。



張競指出，但是台灣社會對於永無休止地投入軍事預算，早就浮現負面聲浪，對於許多軍事投資案，各項質疑與指控不斷。當初綠營將“立法院”審議“國防”預算，當作國家忠誠度指標，並且針對認真審議預算委員，發動各種政治攻訐，但經過選戰檢驗，顯然台灣鄉親對於綠營指控並不買帳。如今再度投入大量“國防”軍事追加預算，最後能否順利刺激選舉票房，還是適得其反，最後造成喪失執政地位，確實值得思考。