1.25兆防務預算　郭正亮：能買到預警機？

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北11月26日電／賴清德今天宣布，自2026年至2033年編列400億美元（約新台幣1.25兆）的“強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算”。對此，前“立委”郭正亮指出，在野陣營不是反對“國防”，而是希望要買到能用得上的武器，在他看來，軍方是否能夠買到美軍現役的E－2D空中預警機，是最重要的檢驗項目。



賴清德向《華盛頓郵報》投書提到，將於近期提出史無前例的400億美元（約1.25兆新台幣）特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。賴清德也在今日召開“守護民主台灣‘國安’行動方案”記者會，表示“國防部”已完成“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”及預算的規劃，預計在未來8年（2026－2033年），投入1兆2500億元的經費，打造“台灣之盾”等防衛作戰體系。



郭正亮今天在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，在野陣營不是反對“國防”，而是希望要買到能用得上的武器，如E－2D空中預警機。他指出，軍方現役的預警機是老舊的E－2K，而E－2D是美軍現役機種，若台灣要與美軍、日本自衛隊連線，勢必需要該型機，但據自己了解，軍方在美國前總統拜登時代就不斷尋求購買E－2D，可是美國就是不賣，“這一項就是最重要的檢驗項目”。



對於郭正亮“E－2D是最重要的檢驗項目”的說法，節目同台來賓、國民黨籍“立委”柯志恩說，軍方採購的66架F－16V至今尚未交機，所以先把這些戰機拿到手再說，E－2D“太遠了”。

