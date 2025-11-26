王鴻薇嗆軍購延宕離譜　嚴審1.25兆軍費

藍委王鴻薇說，1.25兆特別預算一定嚴審。（照片：王鴻薇臉書） 中評社台北11月26日電／賴清德26日召開“守護民主台灣‘國安’行動方案”“國安”高層會議，並投書美國《華盛頓郵報》宣布自2026年至2033年編列400億美元（約新台幣1.25兆）的“強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算”。中國國民黨籍“立委”王鴻薇26日在臉書發文表示，軍購和自造潛艦的延宕狀況太離譜，強調“1.25兆特別預算送進“立法院”，我們一定嚴審”。



王鴻薇表示，絕對支持花錢提升軍方的實力，但到目前為止，軍購和自造潛艦的延宕狀況已經太過離譜，花了2472億購買的F－16V，原訂2026年就要全數交機，但至今連一架的影子都沒看到；另外，包含AGM－154空對地飛彈、Mk48重型魚雷、海鯤號潛艦、雲豹裝甲車的輪轂也全都延宕。



王鴻薇也提及，自造潛艦海鯤號一艘要花500億，原定9月的海測確定跳票，11月交艦更是不可能，但日本的“蒼鯨號”只花148億已經下水，2027年就要服役；同樣受到美國壓迫提高“國防”預算，日本不過同意2027將達GDP的2%，韓國則是承諾2035年之前達GDP 3.5%，台灣為何要迫不及待的舉債大幅擴張“國防”預算？到底有什麼底氣比日本和韓國還要大方？



王鴻薇強調，1.25兆特別預算送進“立法院”，一定會嚴審，也要求“賴政府”，“立法院”已經通過的軍人加薪必須要依法編列，否則花大錢軍購，東西不來，就算來了，軍人也不夠，這樣亂花錢亂編預算跟錢丟水裡沒兩樣。