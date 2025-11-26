綠議員黃明太逆風質詢　盼高雄市府勇於承擔

民進黨籍高雄市議員黃明太26日下午在議會質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月26日電（記者 蔣繼平）高雄市近期環保爭議頻傳屢上媒體版面，高雄藍綠也為此展開攻防。曾經逆風質詢被綠營側翼出征的民進黨籍高雄市議員黃明太，26日質詢前又突然發表一段心聲，他提到今年多災多難、大家過得很鬱卒，連哭都沒有自由，認為若有造成市民損失，市府團隊該道歉或勇於承擔也是一件好事，有時候只是面子問題。



高雄市議會正在進行第4屆第6次定期大會，黃明太26日下午在市政總質詢前先發表一段心聲後，才正式進入質詢內容。黃明太今年因為曾在議會逆風質詢，持反對大罷免態度，又挺被圍剿的綠委王世堅，還因此被綠營側翼出征，引起注意。



黃明太表示，在台灣今年是很不尋常的一年，大家過得很鬱卒，多災多難，丹娜絲颱風造成萬戶屋頂被吹走；花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害損失很多人命，百姓財產受到很多損失；尤其經過726、823（大罷免）這些事情後，大家過得很鬱卒。



黃明太更形容，現在在台灣生活，說實在的，連哭都沒有自由，要躲在棉被裡哭，不然會被人家說“沒出息”（綠委王世堅過去質詢時的金句，近期被大陸網友改編成歌曲《沒出息》，紅遍兩岸）。



黃明太表示，最近尤其高雄市的事情很多，多到市長施政步調有點亂掉，在野黨很多指責，他認為市府沒有做好的就勇於承擔，好好的檢討，但是施政步調千萬不能亂了腳步。



有關近期環保議題爭議遭在野黨批評，黃明太則認為，若抱持有小偷來而罵警察，這種想法太天真，難道有警察就沒有小偷嗎？應該是警察抓到小偷卻縱放、分贓、或沒有依法辦理，這樣當然應該要罵，但如果已經依法辦理那還要罵什麼？



不過黃明太也呼籲，如果市府有自己做不好的，除了要檢討之外，有讓市民朋友遭受損失的，有市府團隊該道歉的部分，他認為也不為過，有時候只是面子問題。他強調，有時候勇於承擔也是一件好事。