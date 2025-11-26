賴稱陸2027武統　民眾黨：不應渲染戰爭焦慮

賴清德26日於府內主持“守護民主台灣‘國安’行動方案”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月26日電／賴清德今天召開記者會宣布，將提出“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”及預算，預計在2026至2033年投入新台幣1.25兆元經費。對此，台灣民眾黨“立法院”黨團今天表示，支持“國防”預算合理提升，但賴清德有義務向全民說明政府“2027威脅論”的判斷。此外，“賴政府”要如何清楚定義人民與團體之言論自由與設定紅線？賴今日發言如同“團結十講”的“打掉雜質”一般，使人民驚恐不安，甚至加劇社會不信任感與動盪。



民眾黨團表示，身為“國家元首”，賴清德有義務基於可靠情報與專業分析，向全民說明政府“2027威脅論”的判斷，而不應在缺乏明確事證的情況下，以渲染性語言強化社會的戰爭焦慮。“國安”非政治動員工具，必須回到專業與理性，才能避免將台灣推入不必要的恐懼與對立循環。



民眾黨團說，賴清德宣示要打造“台灣之盾”建立綿密防空網，導入人工智慧以建立具有快速反應的戰場決策系統，值得肯定，此為因應高科技趨勢，軍方所應努力之方向與目標。唯有提升設備，整合、管理、運用，應有整體防禦作戰思維，才能打造一支能作戰的現代化部隊，具體提升軍方戰力與實力。



民眾黨團強調，民眾黨支持“國防”預算合理提升、確實增加“國防”自主能力；然過去在多項軍事特別預算中，已多次發生款項到位、卻遲遲無法到貨之矛盾狀況，完全無法滿足民眾期待與特別預算編列目的。“行政院”將特別預算送至“立法院”後，民眾黨團會將軍方相關建置與整體需求及軍方人力等多方因素納入評估，嚴格並務實審議預算。



民眾黨團提到，賴清德宣稱，北京當局“以2027年武統台灣為目標”，此敘事與美方公開報告的內容存在明顯落差。美國總統特朗普早已公開表示，他不認為中共會在2027年對台發動攻擊，美國國會於本月18日發布的最新報告亦指出，“2027年”並非具體的軍事行動日期。



民眾黨團質疑，賴清德的“行動方案”中，特別提及要杜絕來自中國大陸的灰色進入與認知作戰，還要提升“法制作業”，要確立“一國兩制台灣方案”是台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上對台灣政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話建立制度性規範，“賴政府要如何清楚定義人民與團體之言論自由與設定紅線？”



民眾黨團說，賴清德今日發言如同“團結十講”的“打掉雜質”一般，使人民驚恐不安，擔心賴清德的“行動方案”會合理化“國家”權力恣意擴張，騷擾或侵害人民自由及安全行為，甚至加劇社會不信任感與動盪。