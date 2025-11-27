蕭建智：賴鼓勵赴日旅遊　觀光業者不解

南投縣日月潭民宿協會理事長蕭建智。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月27日電（記者 方敬為）針對台灣官方鼓勵民眾赴日本旅遊，南投縣日月潭民宿協會理事長蕭建智接受中評社訪問表示，政府理當以扶植本土產業為優先，不能理解怎麼會去發動民眾支持海外觀光，台灣人海外旅遊風氣已非常盛行，最常去的地方就是日本，政府鼓勵大家去日本旅遊根本是多餘，應該把重點放在振興境內觀光旅遊，否則業界看在眼裡，不免感到心寒。



日本首相高市早苗“台灣有事”言論，引起中日關係緊張，民進黨政府表態挺日，賴清德下令支持日本，鼓勵民眾赴日旅遊，並解除日本核災區食品、水產等進口管制，以實際行動援助日本。



對於民進黨政府宣傳赴日旅遊，蕭建智認為，該舉措與先前賴清德宣示振興境內旅遊的政策方針自相矛盾，賴才提到，台灣的觀光旅遊表現要再加強，政府要跨部會整合，組成“觀光國家隊”力推旅遊業發展，甚至喊出旅遊業要成為台灣下一個“兆元產業”。如今具體政策都還沒有開始落實，隨即又轉向，鼓勵民眾海外旅遊，令人不解。



蕭建智指出，日本與中國大陸的問題，是屬於外交與國際政治的層次，台灣沒有必要淌渾水，業者更期盼賴清德先前宣示的“觀光國家隊”能有具體成效，況且鼓勵民眾赴日本旅遊是多餘的，因為台灣人海外旅遊風氣已非常盛行。民進黨政府此舉形同政策錯亂，既然要促進觀光旅遊的內需消費，又要民眾往日本跑，非常荒謬。



蕭建智表示，政府近期針對境內旅遊提供民眾住宿補助，這點他予以肯定，對旅宿業者有正面效益，不過仍希望除了補助措施外，能有更進一步活絡台灣觀光旅遊產業的政策配套，尤其是在招攬國際旅客來台方面。



他說明，自從中國大陸遊客銳減之後，海外遊客來台人次表現一直沒有起色，去年政府喊出千萬人次目標破功，今年恐怕也如此。以日月潭為例，日月潭風景區作為國際級景點，過去是陸客團必訪之地，帶動觀光產業一條龍發展，如今日月潭的旅宿業者客群九成是本土客，海外遊客非常少，平日若沒有活動舉辦，生意寥寥，單靠假日的客源量體，基本上營運仍相當艱困。



所以，蕭建智強調，招攬海外遊客來台，對觀光旅遊業非常重要，一來國際旅客來台旅遊有新鮮感，消費意願高，人均消費力也比本地客更強，如何提升海外旅客來台人次，考驗執政黨的施政能力。