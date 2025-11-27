中評關注：綠大動作向美表忠　嗅苗頭不對？

賴清德26日在府內召開記者會宣布提出史無前例的新台幣1.25兆元防務特別預算案，將與美國等合作打造“台灣之盾”系統。（中評社 資料照） 中評社台中11月27日電（記者 方敬為）賴清德投書《華盛頓郵報》感謝美國總統特朗普，並提出台灣將編列400億美元追加防務預算，26日進一步召開記者會親自宣示軍費要達到GDP的5％。民進黨政府在中美領袖及美日領袖陸續通話後，大動作向美國表忠，或嗅出國際形勢苗頭不對。



美國總統特朗普北京時間24日晚間致電中國國家主席習近平，25日上午再打電話給日本首相高市早苗，時值中日關係緊張之際，3國領袖相互溝通，後續效應各界關注。從公開資訊來看，北京強調台灣回歸的重要性，再次劃定“台海兩岸是中國內政，外人不可干涉”的紅線；美方則聚焦行銷本土黃豆，敦促中國解除稀土出口管制等經貿面向。



雖然中美看似沒有交集，但根據美國財政部長貝森特（Scott Bessent）的說法，中美領袖通話是由美方主動，換言之，中方已充份表達立場，美國則提出需求。翌日，特朗普隨即又與高市早苗通話，即使高市沒回應通話是否觸及台灣議題，但按照脈絡來看，美國要求日本克制的可能性偏高。



可以觀察，高市早苗26日與日本在野4黨領袖舉行黨首會談時，根據媒體報導，高市對台灣議題態度趨於保守，她表示，日本與台灣“維持著非政府間的實務關係”，並指，日本已在《舊金山和約》放棄所有權利及權限，“沒有立場認定台灣的法律地位”。此外，關於“存立危機事態”的認定，高市也改口，“將依據實際發生事態的個別具體情況，由政府綜合所有情報來判斷”。



根據高市的態度轉變可以確信，美國大概率出手向日本施壓，這也讓先前積極站隊日本的民進黨政府立場尷尬，美國展現態度，要日本不要成為G2交涉的“麻煩製造者”，按民進黨政府唯美國馬首是瞻的政治路線，勢必得有所轉圜。



因此賴清德先是投書《華盛頓郵報》感謝特朗普，同時提出400億美元追加防衛預算，宣示軍費佔比目標要達到GDP的5%。這些都是基於美國過去一陣子對戰略夥伴的要求，所有經費最終都是流向美方。民進黨政府把握機會向美表忠，不希望成為美國下一個“敲打”的對象。



縱使民進黨政府的相關舉措，也會挑起台海形勢的敏感神經，但相比日本公然介入台海兩岸議題的衝擊性，可說是小巫見大巫，觀察中國大陸的態度，美國要從台灣身上榨取利益，不影響中美交涉，只要美國未逾越紅線，台灣方面的動作頂多只是內部事務的小打小鬧。