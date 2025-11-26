火速！“政院”明將通過軍購特別條例草案

中評社台北11月26日電／民進黨政府快節奏推動備戰，全台家戶日前才收到被稱為“小橘書”的《全民安全指引手冊》；賴清德今天即召開記者會宣布，將提出“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”及預算，預計在2026至2033年投入新台幣1.25兆元經費。賴清德也同步在《華盛頓郵報》投書對海外宣布。且相關特別預算草案27日就要由“行政院”院會通過，送交“立法院”審議。



台媒報導，台“國防部”先前已向“行政院”提出“不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案”，“行政院”經過多次的政務審查後，預計將在27日的“行政院”院會討論後通過，草案將送交“立法院”審議，若獲得“立院”三讀同意，“行政院”接續將向“立院”送出“不對稱作戰及作戰韌性特別預算草案”，敘明各項軍事採購的期程與項目丶金額。



軍政人士稱，打造“台灣之盾”是此次1.25兆元軍購別預算項目中的重點，估計強化各個空層的防空任務方面，各項目的金額加起來約莫超過3000億元，其中，除了打造“台版金穹防空網”所需增購愛國者飛彈丶搭配IBCS“整合戰鬥指揮系統”經費之外，還有增購天弓三型飛彈丶採購強弓（天弓四型）防空飛彈及增購NASAMS防空飛彈系統。



另一項重點則是加速“國內外”各型無人攻擊載具的採購，軍方希望在最短時間內建立攻擊型無人機丶攻擊型無人艇的戰力及數量，以有效發揮不對稱作戰的戰力。