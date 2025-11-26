賴稱2027武統　藍議員陳偉杰轟危言聳聽

新北市藍議員陳偉杰。（照：陳偉杰辦公室提供） 中評社台北11月26日電／針對賴清德近日投書美國《華盛頓郵報》宣示“國防”預算目標，同時拋出“2027年動武威脅”的特定時間點論述，中國國民黨籍新北市議員陳偉杰今天嚴正指出：三軍統帥的職責是穩定軍心、安定民心，而非散播恐懼。賴清德此番言論已經危及“國家”信譽與經濟穩定，要求賴立即收回輕率發言，並對“國防”預算的財源黑洞向全民清楚交代。



陳偉杰指出，任何“國安”分析人士甚至名嘴都可以提出“2027年是關鍵動武目標”的論述，但這句話出自三軍統帥之口，其嚴重性等同於“國家”的最高級警報。然而，如果“國家”真的面臨如此迫切的危機，我們必須追問：難道政府已準備啟動他國撤僑機制？是否有外商正在大規模撤資？台灣金融市場是否面臨股價崩盤的危機？現在已經看到網友在社群平台上討論“是否應該拋售房產”、“是不是該把小孩送出‘國’”、“要不要在車上準備槍械”、甚至在“逃生包裡塞入五星旗”種種想法，可以看出“總統”冒失發言已經出現極為嚴重的負面影響。



陳偉杰強調，事實是如果社會一切如常，國際觀光與經貿活動照舊，那民眾就是把“總統”發言當空氣。這種強烈反差，不僅讓國際社會質疑台灣情勢的判斷依據，更讓民眾對賴清德的“國安”發言感到貽笑大方。“總統”不能一邊渲染“後年危機”，另一邊卻沒有任何相應的緊急應變措施，如此作為，只是將“國家安全”議題當作對外示好的政治籌碼，嚴重損害統帥的權威性與政府的公信力。



陳偉杰批評，賴清德投書中宣布的“國防”預算提升計劃，不僅時程規劃上邏輯錯亂，更對財政紀律避重就輕。賴德嘴裡喊著“2027年”這個迫在眉睫的軍事危機，但提出的“國防”特別預算或支出承諾，卻是著眼於2030年甚至更長期的八年計劃，難道他認為，八年後才到位、才編足的預算，能有效應對“後年”的燃眉之急？這種頭痛醫腳、時序顛倒的預算編列方式，根本是在敷衍民眾，更讓人懷疑其“國防”戰略規劃的嚴謹性，等同是“狼來了”翻版，將“國安”當作政治籌碼。陳偉杰呼籲執政黨停止單邊依賴軍備競賽，並將“國安”依附於特定外國勢力的做法，務實回歸兩岸溝通與對話，才是維護台海和平的根本之道。

