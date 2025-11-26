9原住民獵人獵殺台灣黑熊判無罪　因非營利

遭獵殺的台灣黑熊。（屏東地檢署提供資料照） 中評社屏東11月26日電／屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，屏東地院考量獵捕行為是“非營利自用”，符合《野生動物保育法》修法後的除罪規定，今判處9名涉案原住民獵人無罪。對此，成功大學考古學研究所教授台邦.撒沙勒表示，“今天的判決代表司法的進步”，法官不是完全站在法律層面來看狩獵的議題，而是考慮更多文化的面相。



屏東縣霧台鄉大武部落3年內獵殺4隻台灣黑熊，屏東地檢署將9人依違反野生動物保育法等罪起訴。屏東地院考量被告為原住民，且獵捕行為是“非營利自用”，符合《野生動物保育法》修法後的除罪規定，26日判處9名涉案獵人無罪。



成功大學考古學研究所教授台邦.撒沙勒（漢名：趙貴忠），屏東縣魯凱族人。他表示，這樣的思維符合先進國家的做法，值得未來司法單位形成判例。原住民狩獵文化跟當代保育可以共存，不是“你有，我就沒有”的概念。



台邦.撒沙勒說，保育與原住民族權益，需要建立真誠的對話平台，否則按照目前部落周遭熊出沒的頻傳狀況，人熊衝突的事件只會越來越多。目前因為氣候異常，野生動物下降到部落周遭的現象會越來越多，也會導致更多人與動物的衝突，因此必須思考如何因應這樣的態勢。



“今天的判決代表司法的進步，法官不是完全站在法律層面來看狩獵的議題，而是考慮更多文化的面相”。台邦.撒沙勒說，這樣的思維也符合先進國家的做法，值得未來司法單位形成判例。要解決目前的人熊衝突事件，必須考慮山區原住民是第一線，需要借重當地部落的力量，才可能有效防治熊害或野生動物的進入。

