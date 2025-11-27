高市態度轉彎　余元傑：美不願升溫

嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑26日出席高雄市議會一場公聽會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月27日電（記者 蔣繼平）在美國總統特朗普致電中國國家主席習近平後，日本首相高市早苗態度轉彎改稱“沒有立場認定台灣的法律地位”。對此，嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑向中評社表示，特朗普主動打電話代表認為需要管控風險，因為目前南海局勢升溫、台海一直是衝突點，但美國相對可進可出，日本卻攪亂東海情勢，美國要把東海局勢變成可控。



另外，余元傑表示，由於這次中美通話，最後確認是由美方主動發起，代表特朗普認為是需要美國來管控，那這樣其他方面美國要不要讓步？特朗普是商人性格，代表之後或多或少會變得比較好談，因為中美貿易戰後面還有一堆項目要談，中美兩邊各自有堅持，那美國會不會在哪邊多讓一點，未來發展值得注意。



在與特朗普通電話後，日本首相高市早苗26日與在野4黨領袖舉行任內首次黨首討論會時表示，與台灣“維持著非政府間的實務關係”，日本“已在《舊金山和約》放棄所有權利及權限，沒有立場認定台灣的法律地位”。



有關為何是特朗普主動致電給中方，余元傑表示，可以猜得到的，是因高市早苗引起的中日關係問題，看起來美國不管控不行。畢竟二戰之後，日本的政治和安全很大程度上受美國影響，外交政策長期與美國保持一致，被稱為順從。因此若美國打電話給中方，若談日本問題就是管控。



是否怕日本攪亂東亞情勢、或搞壞明年四月特朗普可能訪中？



余元傑表示，因為大國都希望不要出意外，不管這意外是好是壞，基本上，意外對於大國戰略來講都不想要有意外，因為麻煩。雖然美國掀起貿易戰、關稅戰，但美國有自己的步驟，若旁邊突然蹦一個日本跳出來挑起爭端，會打亂美國節奏，這意義完全不一樣，所以才要管控。