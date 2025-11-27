中評關注：賴清德升高“抗中”拉全黨背書

賴清德26日召開防務特別預算記者會，親英系蕭美琴、“國防部長”顧立雄等都陪同出席。（照片：府方提供） 中評社台北11月27日電（記者 黃筱筠）賴清德上任一年多政績並不明顯，為了替連任鋪路，此時提出增加“國防”預算，擴大對美軍事採購，已明確打出“抗中牌”，甚至趁著黨內2026初選提名之際，拉著黨內派系必須要一起背書。這也讓民進黨全黨都必須跟著賴走上“抗中”路，壓縮2028黨內初選其他路線的空間。



賴清德提到2027年是中國大陸完成武統目標的時間點，這個說法偏向美方過去的公開說法。但中國大陸並未有過類似明確講法，賴明顯是要對選民打出戰爭恐嚇牌，而這張牌只為了拉攏支持民進黨的基本教義派，對於開拓中間路線並沒有幫助。



賴清德26日親自主持“守護民主台灣國安行動方案”“國安”高層會後記者會，擬推新台幣1.25兆“國防”特別預算。在記者會前先投書美國媒體《華盛頓郵報》，記者會後美國在台協會（AIT）也在臉書公開發文表達支持，顯然“賴政府”已事先告知美方，雙方達成共識。



在特朗普主動致電習近平之後，又致電日本首相高市早苗，高市認為沒有立場認定台灣的法律地位，甚至明說台日關係是維持“非政府”的實務關係，高市早苗明顯承受美方壓力，對台海有事的相關說法，出現調整。



在美中領導人通話之後，日方對台海有事的高調說法出現鬆動。但“賴政府”卻一意孤行的要拉高“國防”預算，擴大對美採購武器，把台灣推到衝突第一線，有利自己連任路。賴清德提出2027武統的時間點，並增加防務支出，明年度“國防”預算超過GDP3%，2030年前達到GDP5%，把提高軍事採購預算分成5年實施，經過2028大選的時間點。一方面打出戰爭恐赫牌，“抗中”路要一路走到底；一方面也為了2028初選進行內外佈局。



過去賴清德曾經挑戰蔡英文連任，難保英系不會在2028黨內初選之際，推出人選，賴目前在黨內提名拉攏英蘇合作勢力，提名前“行政院長”蘇貞昌女兒、“立委”蘇巧慧參選新北市長，不惜得罪“正國會”，讓“正國會”領導人林佳龍站出來力挺參與高雄市長初選的林岱樺，林就是想對賴喊價，未來很可能以勸退林岱樺，換取其他“正國會”人選參選其他縣市。賴目前掌握台北市、桃園市等提名權，其他派系都在等賴做最後決定。

