何思慎：特朗普無意替高市早苗收拾爛攤子

輔仁大學日文系教授兼日本暨東亞研究中心主任何思慎。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月27日電（記者 鄭羿菲）日本首相高市早苗日前的涉台海言論，引起中日關係緊張。輔仁大學日文系教授兼日本暨東亞研究中心主任何思慎接受中評社訪問表示，美國總統特朗普致電高市早苗，只是告知中美談話內容，他不認為特朗普想蹚渾水在中日之間扮演和事佬。以特朗普的個性來說，日本沒有給更多利益，為何要幫忙收拾高市早苗捅出來的爛攤子？



何思慎說，對美國而言，中美關係現正處於緩和階段，中日之間吵歸吵，只要不發生武力衝突就好了，更何況衝突的可能性並不高。



何思慎認為，在高市早苗擔任日本首相期間，中日關係大概率只能在低谷，事後就看日本政府如何“圓”。但高市早苗也不至於因此下台，高市早苗的軟肋在今年第四季到明年第一季的日本經濟表現，而中國祭出的“旅日禁令”，對日本經濟確實會有影響。



何思慎，政治大學國際事務學院東亞研究所碩士、博士，曾任東京大學東洋文化研究所客座研究員，現為當代日本研究學會副會長、輔大日文系教授兼日本暨東亞研究中心主任。



何思慎接受中評社訪問表示，習特通話彼此劃的駐點並不一樣，中方的重點放在台灣問題上，也就是“台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分”，而當日本的一個中國政策可能因為高市早苗的發言出現鬆動時，中國希望美國說出“一中政策”的態度，但顯然從中方釋出的資訊中，是特朗普正面以對，但美國劃的重點依然是釜山APEC習特會中所圍繞的大豆、芬太尼等議題，再加上俄烏和平。



何思慎說，高市早苗在國會的講話，就是講太多了、言多必失，雖然高市早苗也說以後發言要更謹慎，但在政治上不可能撤回這段話，因為高市內閣認為這與2016年前日本首相安倍晉三解禁集體自衛權沒有衝突。不過，從中方的角度而言，只有台灣踩紅線、“法理台獨”才會對台使用武力，而高市早苗的說法，若對台灣進行武力攻擊，就可能構成日本行使集體自衛權的存亡危機事態，中方的解讀就是“支持台獨”。



何思慎指出，高市早苗在釜山APEC上重申一中立場，也沿用故前首相安倍晉三改善中日關係的通關密語“中日推動戰略互惠關係”，但一回日本在國會的說法，在中國的解讀，顯然是“說一套、做一套”。