中評關注：賴猛催油門鄭麗文如何領藍突圍？

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月27日電（記者 張嘉文）賴清德26日主持“守護民主台灣‘國安’行動方案”記者會，提到為因應大陸以2027年完成“武統台灣”為目標，政府擬推新台幣1.25兆防務特別預算。“賴政府”從推出全民安全指引手冊，到吹捧日本高市早苗塑造台日抗中陣線，再到這次的兆元防務預算，甚至定調2027台海必有一戰，這一整套的戰爭敘事模式，顯然是有備而來。



綠營目的除了為接下來的選舉鞏固基本盤做準備，更是要以“戰爭即將來臨”的框架壓迫在野，讓全民接受高額軍費，並藉此塑造“唯有民進黨的積極備戰才能守護台灣”的政治氛圍。



另外一個重要目的，當然是對準了剛上任的最大在野黨、中國國民黨主席鄭麗文。由於鄭曾明確反對無上限的軍費追加，如今面對上兆預算，她勢必要拿出態度，但國民黨若全擋，恐遭綠營貼上“親中”與“不挺國防”標籤；若全讓，更可能陷入民進黨精心鋪排的戰爭邏輯，進一步弱化藍營“和平”主張的路線。如何擋、擋到什麼程度、拿什麼論述來支撐，加上來自美方的壓力，將是鄭麗文上任後的第一個大考驗。



且讓鄭麗文棘手的不只面對民進黨的攻擊，而是國民黨內部親美派勢力的反撲。不可諱言的是，藍營內部主張對美軍購維持友好，除了對話也要積極備戰這個方向並非少數，所以若鄭處理不慎，可能會形成黨內路線摩擦和矛盾，更加深外界對她領導整合能力的疑慮。



但情勢並非對鄭麗文全然不利。從社會反應來看，“賴政府”26日這上兆預算公布後，輿論普遍質疑大於支持，和國民黨同為在野盟友的台灣民眾黨主席黃國昌，也明確表態要強力監督這龐大預算。這些在某種程度上反而給了鄭麗文更大操作空間。



接下來的關鍵，在於鄭麗文能否把握這波民意氛圍，讓國民黨形成一致立場，也就是制衡膨脹的軍費預算，反對綠營的戰爭敘事，主張兩岸降溫，訴求和平路線，使台灣社會認知到不是衹有民進黨這條走向戰爭的路線可選，將是影響她接下來主席領導威信的關鍵。