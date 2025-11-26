賴提兆元防務預算　呂秀蓮：台灣莫做火藥庫

呂秀蓮。（中評社 資料照） 中評社台北11月26日電／賴清德26日宣布將提出新台幣1.25兆元防務特別預算案，對此呂秀蓮26日受訪表示，我們台灣不要做另一個火藥庫、我們不做刺蝟島，台灣可以是全世界的一顆明珠。​



《中時新聞網》報導，呂秀蓮26日在《下班瀚你聊》網路直播節目中覺得，人類歷史上第一個要滅絕的就是戰爭，既然戰爭要滅絕，為什麼還要增加武器？如果我們要真正的和平，就要追求真正的公義，還有一些善良的美德。“小國”也有尊嚴，我們為什麼不能認真討論擬定一套說辭，來跟白宮說明我們台灣人要的是什麼？我們台灣不要做另一個火藥庫、我們不做刺蝟島，台灣可以是全世界的一顆明珠。​



​ 呂秀蓮接著表示，她最近接觸企業界，我們的“護國神山”，除了台積電以外，我們還有好幾樣非常亮眼的，包括我們的量子科學、生物科技，其實他們都很自信的說，現在不要亮牌，我們已經超越很多了。​她強調，小小的台灣是世界的寶，不要淪為彈藥庫、刺蝟島，難道你要你的子孫永遠上戰場嗎？



呂秀蓮認為，我們應該共同努力，讓“戰爭”這兩個字，從人類文明消失。你一直編這些預算，滿足大國的軍火需要，卻不動腦筋去想，我要如何阻止戰爭。我們從來沒有跟世界講“台灣要什麼”，除了嘴巴喊民主自由以外，現在美國總統特朗普根本不甩這些，他的腦子裡這些都不是價值。



呂秀蓮說，我們要讓世界看到，特朗普身邊有一群人就是投機、軍火商，就告訴他，不值得為台灣再犧牲什麼。我們應該要集眾人智慧，擬一個說帖告訴特朗普，如果沒有台灣，美國會失去什麼、世界會失去什麼​。我們今天有這樣的價值​。