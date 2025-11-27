台媒：賴2027武統說恫嚇百姓　打臉特朗普

賴清德26日主持“守護民主台灣國安行動方案”“國安”高層會後記者會。（中評社 資料照） 中評社台北11月27日電／賴清德26日主持“守護民主台灣‘國安’行動方案”“國安”高層會後記者會，提到中國大陸以2027武統台灣為目標，政府擬推新台幣1.25兆防務特別預算。台媒報導，如果賴清德提不出具體事證，這句話就是恐嚇百姓，而不是為說服民眾支持天文數字的“國防”特別預算。反而是台軍方要擔心，2028大選，民進黨萬一評估選情不利，是否藉台海軍事對峙主動挑事，才更令人憂心。



根據《中時新聞網》報導，美國智庫與軍界最早說大陸2027年具有攻台能力，但只是說有能力，沒有任何智庫敢斬釘截鐵說2027年就是目標，何況美國總統特朗普也說了，在他任內，大陸不會攻台。特朗普做到2028年底，賴清德說這話，豈不是打特朗普的臉，不信任美國政府的判斷。



事實上，賴清德昨天這席話，在退役軍事將領間引起高度爭議。如果真是2027年武統台灣，台灣現在僅有1年餘，可從事作戰準備，試問軍方是否須將“經常戰備”提升為“應急戰備”，以為2027遭大陸攻台時，能順勢提升為“作戰戰備”，此期間，“國安會”的戰略指導計劃及作為何在？“國防部”的情報蒐集計劃、後勤應變計劃及相關部會的配合應援計劃又何在？否則只剩不到兩年的時間，萬一來不及完成戰備整備怎麼辦？如何對得起全台灣的老百姓。



報導表示，有位正在準備寫博士論文的資深退役將領，做了份“中共武力攻台可能會出現的情資徵候分析綜整表”，這個表依據軍事情報蒐集要項，設定116個徵候，如果超過80個就應視為大陸準備攻台，而目前徵候還不到20個，不知賴清德是依哪些徵候研判中共2027年準備武統台灣？



報導說，賴清德有義務基於可靠情報與專業分析，向全民說明政府如何形成“2027威脅論”的判斷，不應在缺乏明確事證的情況下，以渲染性語言強化社會的戰爭焦慮，以致形成錯誤的政策判斷基礎；“國安”非政治動員工具，必須回到專業與理性，方能避免將台灣推入不必要的恐懼與對立。