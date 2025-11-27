府稱媒體錯誤解讀賴談話　民眾黨批推卸責任

民眾黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北11月27日電／賴清德26日上午召開記者會，提到中國大陸以2027年完成“武統台灣”為目標，使媒體認為賴清德“證實”中國將於2027年攻台，但“總統府”發言人郭雅慧昨晚澄清表示，這是錯誤的片面解讀。對此，台灣民眾黨說，犯錯的不是媒體，而是賴清德再次失言，彷彿忘了自己身居“中華民國總統”之位，一位只靠販賣恐懼“治國”的“總統”，要如何能守住台灣的安全？



針對郭雅慧稱，媒體指賴清德“證實”中國將於2027年攻台是錯誤的片面解讀，民眾黨昨日晚間表示，賴清德談話竟語出驚人地宣稱“中國將於2027年攻台”，民眾黨第一時間指出，此言不僅與美方公開報告及國際情勢判斷完全背道而馳，將引發軒然大波。



民眾黨說，離譜的是，晚間府方竟緊急由郭雅慧出面滅火，但卻硬將責任推給媒體“錯誤詮釋”，事實上犯錯的不是媒體，而是賴清德再次失言，彷彿忘了自己正身居“中華民國總統”之位。



民眾黨嚴正批評，賴清德身為領導人，卻在毫無情報佐證、沒有完整風險評估下，隨意拋出誤導性的戰爭敘事，不只製造社會恐慌，更可能動搖區域情勢判斷、損及國際信任、甚至衝擊金融市場穩定，後果極其嚴重。



民眾黨強調，賴清德天天喊著要“守護民主台灣”，但失言紀錄卻一再累加，混淆“國防”情勢、挑動社會焦慮、放大戰爭陰影，民眾黨代表人民發出強烈質疑，“一位只靠販賣恐懼‘治國’的‘總統’，要如何能守住台灣的安全？”