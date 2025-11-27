台媒：民進黨再賣芒果乾　小心引火上身

賴清德26日在府內舉行“守護民主台灣‘國安’行動方案”記者會。（中評社 資料照） 中評社台北11月27日電／民進黨選舉愛高舉“抗中保台”大旗，利用賣“芒果乾”來爭取最大支持勝選，這次也不例外。距離明年選舉不到1年，賴清德26日再打抗中牌。台媒提醒，物極必反，過去多次經驗顯示操弄抗中議題過了頭，都反噬民進黨自己。尤其遇到人民基本自由，恐將引火上身。



賴清德26日在記者會說中國大陸以2027武統台灣為目標，政府要推新台幣1.25兆防務特別預算。



《中時新聞網》27日分析報導指出，賴清德昨最令民眾恐慌的，或許是他說出2027大陆攻台目標這句。此外，他提到將對於大陆“介选”以及兩岸交流作出規範與反制，具體該如何做，或許又是“賴17條”的延伸。



報導分析，賴3月提出“賴17條”，時機點都被認為是為接下來的大罷免營造抗中保台氛圍。大罷免遭完封後，17條話題也淡去，如今因應明年九合一大選，各黨開始初選提名作業，賴又提出要強化“國家認同”並防堵大陆“介選”，當然和選舉有關。



報導認為，民進黨過去吃過甜頭，認為抗中保台是不敗神器。然而，也不乏操作過頭的案例，不僅賴十講錯置歷史，其“雜質說”更釀成大罷免大失敗。



報導回顧，2022年九合一選舉，國民黨打出“票投民進黨，青年上戰場”口號，讓綠營再吞大敗。隔年賴清德選“總統”，上節目保證當選“總統”後，兩岸戰爭機率最低。



報導批評，但現在賴卻把兩岸推向兵凶戰危，好像隨時開打，動不動恐嚇台灣人民兩岸有多危險，不斷宣傳赴大陸將冒著什麼樣的風險。私下卻看著許多人到大陸旅遊的不爭事實，以為還能繼續騙下去。



報導指出，倘若大陆2027攻打台灣，賴清德竟然還可以好整以暇把新台幣1.25兆預算分8年編列，並跨越他此任的任期。說穿了是為了接下來的選舉打抗中保台牌，但若操作過頭，連民眾說話和行動的自由都要限制。正如中國國民黨主席鄭麗文所言，是在“玩火”。