賴拋1.25兆護台　徐巧芯嗆F-16V先來

賴清德在臉書發文要以實力守護台海和平，藍委徐巧芯在留言區表示看法。(照:賴清德臉書) 中評社台北11月27日電／賴清德26日在記者會上說中國大陸以2027武統台灣為目標，政府要推新台幣1.25兆防務特別預算。對此，中國國民黨籍“立委”徐巧芯質問賴清德，怎麼沒有呼籲付款、但貨未到的武器要儘速來台灣？“F-16V買這麼久了，要不要先來一架”。



賴清德在《華盛頓郵報》投書宣布將提出史無前例的400億美元（約1.25兆新台幣）特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。接著賴清德昨日上午召開“守護民主台灣‘國安’行動方案”記者會，表示“國防部”已完成“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”及預算的規劃，預計在未來8年（2026－2033年），投入1兆2500億元的經費，打造“台灣之盾”等防衛作戰體系。



賴清德26日也在臉書發文表示，面對前所未有的嚴峻情勢，政府研擬2大“守護民主台灣‘國家安全’行動方案”，全力守護民主台灣，包括“堅定維護‘國家主權’，全面建構民主防禦機制”、“強化‘國防’戰力，全方位打造‘國防’關聯產業”。他透露，政府將以“拒止”、“韌性”、“智慧化”3大策略，達成3個階段性目標，依序是2027年前達成軍隊聯戰部隊的高戰備能力；2033年建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力；最終目標是建構可以永久捍衛“民主台灣”的“國防”戰力，同時列出相關具體行動。



徐巧芯在賴清德的貼文留言，質問賴怎麼沒有呼籲付款、但貨未到的武器要儘速來台灣？“F-16V買這麼久了，要不要先來一架”。此外，海鯤號要開始罰錢，海測都沒有完成，更不用說交艦，要不要先做好？《軍人待遇條例》都通過了，為了讓離退人數減少、加入軍旅者提升，要不要先依法行政？