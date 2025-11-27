賴稱2027武統　游淑慧：輝達糾結投資台？

國民黨台北市議員游淑慧說，賴清德發出2027武統預警，是在為沒收2028大選做鋪排？（照片：游淑慧臉書） 中評社台北11月27日電／賴清德26日主持“守護民主台灣‘國安’行動方案”記者會，提到為因應大陸以2027年完成“武統台灣”為目標，政府擬推新台幣1.25兆防務特別預算。對此，中國國民黨籍台北市議員游淑慧26日在臉書發文質疑，民進黨是在為沒收2028大選做鋪排？但輝達（NVIDIA）聽到賴清德這樣講，應該會很糾結要不要繼續投資台灣吧！



游淑慧表示，賴清德26日任性發出2027武統預警，說穿了，就是為了要強化自己狂增“國防”預算的合理性，為了要錢，不惜威嚇自己的老百姓，“我也真是驚掉下巴”。



游淑慧質疑，“2027完成武統台灣目標”，民進黨何時得到的情報？如果民進黨早知道兩岸局勢一觸即發，那這兩年還花這麼多時間在搞財劃法？花這麼多時間在搞“釋憲”？民進黨是在為沒收2028大選做鋪排？



游淑慧提到，外資如輝達，聽到賴清德這樣講，應該會很糾結要不要繼續投資台灣吧。更諷刺的是，當賴清德發出兩年內的戰爭預警後，股市居然不跌反大漲，這代表什麼呢？



游淑慧強調，民進黨操作了20年抗中保台的劇碼，到最後反成了“狼來了”的窘境，讓人民彈性疲乏，也讓人民失去了對民進黨的信任和對戰爭應有的戒慎。