鄭黃看重基隆藍白合示範區　謝國樑尊重

基隆市長謝國樑接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆11月27日電（記者 張穎齊）針對中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌陸續到基隆，以及財劃法、“國防”預算等議題。中國國民黨籍基隆市長謝國樑27日向中評社表示，尊重大家一直提到的基隆藍白合關係，關於財劃法希望主計處能撥補回來給基隆，“國防”預算則會尊重國民黨團。



日前黃國昌率民眾黨公職到基隆與謝國樑進行藍白聯合政府治理論壇，鄭麗文則將於27日中午拜訪謝國樑，參觀基隆市中正區室內兒童樂園、品嚐美有計劃Café招牌舒芙蕾。



謝國樑27日上午在基隆市議會備詢前接受中評社訪問，關於鄭麗文將來訪，是否談藍白合基隆模式？謝國樑回應，這是巧合，基隆長期在地方治理上，他與民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳良好合作所形成，市府無論政黨立場，都會秉持開放態度，與各方攜手推動城市建設。



謝國樑指出，邱佩琳在公私協力、公車亭改善等多項地方事務上給予市府相當大的協助，合作順暢，也讓基隆藍白協作持續受到討論，地方政府施政的核心，是把城市做好，不管什麼政黨立場，他都會跟大家很融合。



針對賴清德提出財政收支劃分法以及規劃1.25兆元“國防”特別預算案，謝國樑表示，基隆市去年歲入減少17億元，市府與“行政院”主計處持續協調，希望“中央”能補足缺口，使地方財政運作更穩定。他也期待“行政院”與各黨團能形成一致共識，讓地方政府更容易推動施政。



至於史無前例的“國防”特別預算部分，謝國樑則表示，市府尊重國民黨“立法院”黨團的專業與判斷，相關政策將以黨團意見為主。