羅旺哲：吳怡農踩禁區GG了　蔡也沒法救

媒體人羅旺哲。（截自“57爆新聞”YouTube直播畫面) 中評社台北11月27日電／爭取民進黨台北市長提名的壯闊台灣理事長吳怡農日前評論大罷免操盤手不力。媒體人羅旺哲預測認為，吳怡農現在已經踩到了民進黨不可談的禁區裡面，吳怡農這一局已經結束、GG了，如今連蔡英文也難救吳怡農。



針對2026台北市長民進黨人選，羅旺哲26日在《57爆新聞》節目中表示，現在民進黨籍“立委”沈伯洋完勝吳怡農，而且是完完全全的輾壓吳怡農。現在藍營也很希望，吳怡農出來跟沈伯洋比對一下，到底誰勝誰負？



羅旺哲提出三點︰第一個沈伯洋是現任“立委”，吳怡農沒有當過“立委”，怎麼跟沈伯洋比；再來沈伯洋有輸過蔣萬安嗎？沒比過，所以沒有輸過。但是吳怡農輸過蔣萬安，接下來2026是不是等於要跟蔣萬安再度對決。哪有人會推舉一個輸過蔣萬安的人，再去跟蔣萬安來做對比的；還有沈伯洋的最大優勢是背後有聯電創辦人曹興誠，曹興誠有錢，但吳怡農有什麼錢，要怎麼去跟沈伯洋PK。



羅旺哲指出，吳怡農是陸軍航特部退伍的，之前競選“立委”宣傳照拿T91的步槍，他連槍都不會拿，他的T91步槍瞄準鏡裝錯了，他不是特戰男神嗎？



羅旺哲認為，吳怡農已經沒有招了，他現在最慘的是，連蔡英文都難救他，他現在打的都是蔡英文路線，稱台北市要走中間的論述、理性的論述，打出小英路線，他自詡可能是蔡英文的傳人，不過，蔡英文現在也難救吳怡農。吳怡農一腳踩進了民進黨的深水區、禁區裡面，他批評大罷免，初選要怎麼選，根本沒有辦法選，連蔡英文也不敢去罵大罷免的事情。你去罵民進黨團“立院”黨團總召柯建銘都好一點，沒事罵操盤手做什麼？可說是白目。



羅旺哲強調，吳怡農現在已經踩到了民進黨不可談的禁區裡面，吳怡農這一局，應該謝謝一鞠躬了，已經結束、GG了，沒辦法選下去，現在並不是藍營在出征他，都是綠營的支持者在出征吳怡農。