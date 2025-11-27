爭彰化縣長黨內提名遭批　綠委陳素月反擊

綠委陳素月拚彰化縣長提名初選民調，到鹿港早市掃街。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月27日電（記者 方敬為）明年彰化縣長選舉，民進黨共有4人爭取提名，將採“類初選”模式定奪，爭取提名的綠委陳素月今天上午赴鹿港鎮第一公有零售市場掃街，拜託選民接到電話民調“唯一支持”。對於黨內對手批評她任“立委”還“吃碗內看碗外”，應辭職再來角逐初選，陳素月強調，參與初選是根據黨內規則，與她的身分不衝突，呼籲黨內君子之爭，攻訐放話都不必要。



民進黨下屆彰化縣長提名，共有“正國會”“立委”黃秀芳、新潮流系“立委”陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富提交參選意願書，由於彰化縣為非執政縣市，民進黨中央原定採“徵召”提名，民進黨中央選對會19日下午在中央黨部邀4人協調，但由於各方皆立場堅定，協調破局，決議採對比式民調提名，訂12月15日到18日間擇一日舉行，預定12月底前決定提名人選。



雖然已訂定規則，但彰化縣長提名綠營內部仍競爭激烈，邱建富日前拋出“立委”留“國會”，他強調，這次4人爭取提名，其中2位是現任“立委”，有帶職參選，觀感不佳的問題。林世賢也附和，他指出，目前綠營在“立法院”的席次都非常寶貴，人民的意見就是讓“立委”繼續服務，不要“吃碗內看碗外”，有種就辭職參選！



陳素月27日到鹿港掃街爭取民調支持，對於對手批評回應表示，參選縣長與她擔任“立委”並無衝突，她強調，明年縣長選舉最重要的是找出最強的人選，要通過鄉親選民的考驗才是重點，並不是黨內初選通過就會贏，她爭取提名符合黨內規則，也是她的權利，呼籲黨內競爭要君子之爭，“兄弟爬山各自努力”，沒必要攻訐放話。



另對於這次民調結果將內參定奪，未對外公布，是否擔心公正性的問題？陳素月說，民調雖然不會對外公布，但黨部會讓4個參選人都知道民調結果，相信大家會遵從民調數據，不擔心有公正性與透明性不足的問題。