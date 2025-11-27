拚彰化縣長提名　綠委陳素月加強彰北布局

綠委陳素月赴鹿港鎮早市掃街爭取彰化縣長提名民調支持。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月27日電（記者 方敬為）民進黨籍彰化縣長參選人、“立委”陳素月角逐黨內初選，今天赴鹿港鎮傳統市場掃街爭取選民支持，她表示，鹿港名勝古蹟、人文薈萃，是彰化縣重要的觀光與文化資產，但近年飽受天災淹水及交通壅塞之苦，她若當選縣長將一一提出解方。



鹿港鎮是現任國民黨籍縣長王惠美本命區，也是陳素月相對弱勢的北彰化區，選擇鹿港掃街，強化布局意味濃。



民進黨下屆彰化縣長提名，共有“正國會”“立委”黃秀芳、新潮流系“立委”陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富提交參選意願書，由於彰化縣為非執政縣市，民進黨中央原定採“徵召”提名，民進黨中央選對會19日下午在中央黨部邀4人協調，但由於各方皆立場堅定，協調破局，決議採對比式民調提名，訂12月15日到18日間擇一日舉行，預定12月底前決定提名人選。



陳素月27日在民進黨籍福興鄉長蔣煙燈、縣議員藍駿宇、劉珊伶、張欣倩等人的陪同下，到鹿港鎮第一公有零售市場掃街爭取民調支持，沿途向採買民眾、攤商握手致意，也有不少支持者主動上前加油打氣。



陳素月當場開出鹿港鎮建設政見，她表示，鹿港鎮文風鼎盛，不衹有古蹟名勝聚落，美食商家也非常多，是彰化縣重要的觀光與文化資產，但近年鹿港鎮因為基礎設施欠缺完善，每逢豪大雨就淹水成災，另外還有交通雍設停車空間不足等問題，她未來若當選縣長，將一一提出解方，改善天災衝擊以及交通亂象，並且活絡鹿港觀光旅遊商機，讓鹿港小鎮更加繁榮。