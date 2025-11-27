馬英九喊話賴清德　不要把台灣拖向絕境

馬英九呼籲，賴清德給兩岸和解一個機會，不要把台灣拖向絕境。（照片：馬英九臉書） 中評社台北11月27日電／賴清德26日提到為因應大陸以2027年完成“武統台灣”為目標，擬推新台幣1.25兆防務特別預算。馬英九27日臉書發文表示，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入“準戰爭狀態”，他覺得是賴清德對國際情勢與兩岸關係的判斷，出了相當大的問題。馬英九鄭重呼籲，請賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。



馬英九臉書說，賴清德昨天召開“國安會議”，宣布北京當局將以2027年完成“武統台灣”為目標，因此政府要推動將近新台幣一兆三千億元的“國防”預算，以及所謂“守護民主台灣“國安”行動方案”，針對相關兩岸交流活動，對國內政黨、法人團體、民間社團建立“制度性規範”等。



臉書說，看到賴清德這些舉措，我只覺得賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入“準戰爭狀態”，同時將國人劃分為所謂“中國台灣”與“民主台灣”，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開相關的嚇阻甚至具體的措施。



我感覺很悲哀。我曾任“中華民國總統”，在我任內，兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，雙方簽訂了二十三項協議，包括“兩岸經濟協議架構”（ECFA），到現在民進黨政府仍在享受其紅利。而我們當時的“國防”預算，僅有“賴政府”的五分之一，但是全世界沒有任何人覺得兩岸會打仗。



到底出了什麼事？我覺得是賴清德對國際情勢與兩岸關係的判斷，出了相當大的問題。而他完全沒有考慮和解對話的路徑，衹有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，但這個代價卻是全體台灣人民來承受。



臉書說，先前我曾批評，日本首相高市早苗的躁進言行，不符合台灣人利益，也違反美日安保架構，“賴政府”不該盲目捲入。果然，美國總統特朗普與大陸領導人習近平通話後，致電高市早苗，高市馬上宣布“日本沒有立場認定台灣地位”，足證我先前擔心的沒有錯，美國不希望局勢升，日本被迫修正，更加證實賴清德對局勢判斷有誤。

