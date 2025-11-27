秀肌肉！藍正副議長挺陳見賢選新竹縣長

國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢27日正式宣布將參選2026新竹縣長。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月27日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢27日正式宣布將參選2026新竹縣長，他在國民黨籍新竹縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢的陪同下，在新竹縣議會召開記者會大秀肌肉，現場包括20多位國民黨、勞動黨、無黨籍新竹縣議員和上百位新竹縣鄉鎮長、各代表會正副主席與各工商團體都到場力挺。



張鎮榮表示，陳見賢資歷完整，擔任副縣長達7年，務實、誠信任事，全力協助國民黨籍新竹縣長楊文科推動政務，與議會、地方合作順暢，更熟稔地方民意需求，是新竹縣議會所有國民黨籍議員、甚至跨黨派的無黨籍議員唯一支持的不二人選。



張鎮榮強調，擔任縣長首重誠信，而新竹縣需要的是一位說到做到的縣長，因為誠信是公共服務最重要的基石，他相信以陳見賢穩健、誠信的作風，正是新竹縣政能否延續與縣民能否安心的關鍵。



陳見賢指出，政治的本質不是權力的追逐，而是責任的承擔。他從基層民代到議事殿堂、從議長到副縣長，20多年的行政歷練與貼近民意，讓他確信唯有以制度、改革與行動並進，才能讓新竹縣持續穩健成長。



陳見賢最後也透露自己決定的參選心情，他說，他出生平凡，因此更能理解基層的辛勞。他多年來走遍新竹縣各鄉鎮市，始終以務實與行動力面對每一項公共事務，他沒有辜負新竹縣，也沒有辜負信任他的人，所以他希望新竹縣的穩定縣政可以延續，也希望能獲得所有新竹縣鄉親的大力支持。