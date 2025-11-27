賴清德推兆元軍費　馬文君：造成恐慌

藍委馬文君接受媒體採訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北11月27日電（記者 黃偕華）針對賴清德26日召開記者會提到為因應大陸以2027年完成“武統台灣”為目標，擬推新台幣1.25兆防務特別預算。中國國民黨籍“立委”馬文君27日受訪指出，這會造成人民、外資的恐慌，對財政支出也會造成排擠的效果，其他周邊國家，“沒有人做到這樣”。



馬文君表示，台灣2026“國防”預算已占GDP3.32%，台灣周邊國家如韓國也是有朝鮮問題，但也沒有增加太多預算，賴清德現在又提出編“國防”特別預算1.25兆，讓大家覺得說是不是有戰爭就馬上要發生的可能，這個對民眾、外資都會很恐慌。



馬文君提到，“立法院”也通過了對軍人加薪三萬元的提案，也經過三度公告，軍方卻沒有編列相關預算，“這對軍人真的是非常大的傷害”，對整體戰力也造成一個傷害。



馬文君表示，尤其是潛艦，到現在都還沒有期限，然後要一直增加“國防”預算，“這樣下去真的是有正向的幫助嗎”，潛艦已經花掉超過500億預算，潛艦還沒有辦法做測試，期程都一直延宕，如果說後續艦還要花這兩、三千億以上來建造，對防護影響有限，如果沒辦法有可以符合作戰需求的武器裝備，其實跟沒有是一樣的。