賴談武統惹議　民眾黨團：府偷改臉書發文

民眾黨團指出，賴清德的臉書發文編輯紀錄顯示文章被修改過。（照：民眾黨臉書） 中評社台北11月27日電／賴清德26日上午在“守護民主台灣‘國安’行動方案”記者會指中國以2027完成武統台灣為目標的說法震驚各界，但隨後在賴的臉書發文改成“以2027年完成武統台灣的準備為目標”。台灣民眾黨“立法院”黨團指出，賴清德才說完，“總統府”馬上出來澄清：部分媒體稱賴清德“證實”中國大陸將於2027年攻台是“錯誤的片面解讀”，府方還偷偷修改臉書文。賴清德身為領導人，卻輕率拋出與主流智庫相左的誤導性敘事，這個麻煩，不是偷改臉書文就可以閃躲。



台灣民眾黨團強調，這不只與美國總統特朗普的判斷不同，也和美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）在11月18發布的最新報告相左。賴清德究竟有什麼通天本領，能取得美方都無法掌握的情資，明確點出“中共2027就會打”？



民眾黨團問賴清德是口誤嗎？還是刻意販賣芒果乾？倘若真如賴清德所言“中國2027就要完成武統台灣”，高達1.25兆新台幣的“國防”特別預算，2026不就要執行完畢？怎可拖到2033年？民進黨政府除了採購武器、發發小橘書，難道不用開始像以色列一樣，準備人人皆兵？



民眾黨團指出，賴清德昨天在記者會透露，他稍早先召開了“國安會議”；而在前一天，美國總統特朗普就打給日本首相高市早苗，外界皆解讀這通電話是在為中日緊張衝突降溫。美國華爾街日報報導，特朗普總統是在習特通話後主動致電高市首相，建議高市首相不要在台灣議題上刺激北京；高市首相則在昨天與在野黨領袖的黨魁討論會中發表“日本沒有立場認定台灣的法律地位，與台灣維持著非政府間的實務關係”、“與中國通過對話建立全面良好關係，讓國家利益最大化”的談話。



民眾黨團提出質疑，這些訊息難道賴清德在26日的“國安會議”一無所知嗎？當美國、日本等民主盟友，都在想盡辦法為東亞局勢降溫，賴清德身為領導人，卻輕率拋出與主流智庫相左的誤導性敘事，這個麻煩，不是偷改臉書文就可以閃躲。賴清德在毫無情報佐證、沒有完整風險評估下，信口雌黃地製造社會恐慌、衝擊金融市場穩定，甚至可能動搖區域穩定、損及國際信任，胡說八道後再派發言人甩鍋給媒體。



民眾黨團表示，賴清德選前高舉“選我最不容易開戰”，選上就變成“中共2027要攻台”，民進黨“立法院”黨團還有心情冷嘲熱諷民眾黨主席黃國昌出訪見了什麼大咖小咖，殊不知現在的賴清德，恐怕早就是美日等國際盟友眼中，最麻煩、最讓人頭痛的咖。