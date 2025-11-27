卓榮泰再提財劃法覆議　綠委籲讓“政院”說明

民進黨團幹事長鍾佳濱受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月26日電（記者 俞敦平）“立法院”今年以來兩度通過在野黨主導的財政收支劃分法修正，“行政院”認為內容涉有窒礙難行，預計在今日期限內提出覆議並聲請“憲法”法庭審查。民進黨團幹事長鍾佳濱今天在黨團輿論回應記者會上表示，財劃法源自“憲法”，是國家財政的根本性法律，但近期修法在程序與內容上都產生爭議。他並以“烏龍版”“暴衝版”等語形容今年兩度修法過程混亂，連提出修正的藍白“立委”都不清楚版本差異。他強調“行政院”對此有義務啟動體制救濟，呼籲“立法院”在覆議程序中應讓“行政院”完整說明。



財政收支劃分法今年三月曾因在野黨以多數通過修正，引發“行政院”認為內容與程序皆不符“憲法”授權而提出覆議，並聲請“違憲”審查。然而覆議遭“立法院”否決後，在野黨於11月14日再度以“國會”多數通過新版修法，調整補助款項目與分配公式。“行政院”認定新版仍涉及窒礙難行，將壓縮中央財政彈性並影響整體預算規劃，因此決定在今日再次提出覆議，同步啟動“憲法”救濟程序，盼重新檢視中央與地方財政分配的制度基礎。



對此，鍾佳濱指出，財劃法的法源直接引自“憲法”第十章與第十三章，是國家財政制度的根本大法，與預算法、財政紀律法、公債法共同支撐整體財政運作。他表示，既然具有“憲法”性質，修法必須經完整審查，但今年兩度修法的程序都過於倉促，產生版本差異與內容混淆。

